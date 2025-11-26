Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro, teknoloji dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki bu iki model, önceki serilere göre ne kadar güçlü ve farklı? Yeni işlemciler, ekran özellikleri ve kameralar kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek? Bu telefonlar, fiyat ve performans açısından beklentileri karşılayabilecek mi?

Huawei Mate 80 özellikleri neler?

Huawei Mate 80, 6,75 inçlik LTPO OLED ekranıyla dikkat çekiyor. 1-120Hz yenileme hızı, 1280×2832 piksel çözünürlük ve 1,07 milyar renk desteği sunan panel, P3 renk gamını tamamen kapsıyor. 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sayesinde ekran, hem parlak hem de akıcı bir kullanım sağlıyor.

Huawei’nin iddiasına göre, ekran parlaklığı 8.000 nit seviyesine kadar ulaşabiliyor ve üst koruma tabakası ikinci nesil Kunlun Glass ile güçlendirilmiş. Ayrıca, cihaz ön yüzünde 3D ToF yüz tarama kamerası ve yan tarafta parmak izi sensörü bulunuyor.

Mate 80, Kirin 9020 yonga seti ile güçlendiriliyor. Tek çekirdek ve çok çekirdek performansında önceki serilere göre %35 artış sağladığı belirtiliyor. 12 GB RAM ile test edilen cihaz, çoklu görevlerde oldukça akıcı bir deneyim vaat ediyor.

İlginizi Çekebilir: Huawei MatePad Edge tanıtıldı! İşte özellikleri

HarmonyOS 6 ile çalışan Mate 80, yeni yapay zekâ optimizasyonları ve sistem genelindeki geliştirmelerle günlük kullanımda sorunsuz bir performans sunuyor. Batarya kapasitesi 5.750 mAh ve 66W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği mevcut.

Huawei Mate 80 Pro özellikleri neler?

Huawei Mate 80 Pro, Kirin 9030 işlemcisi ile geliyor ve bu sayede Mate 80’e kıyasla %35 daha yüksek performans sunuyor. 12 GB’den başlayıp 16 GB’a kadar RAM seçeneği sunan cihaz, özellikle yoğun uygulama kullanımında ve oyun performansında fark yaratıyor.

5.750 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi sağlayan cihaz, 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kamerada ise Mate 80 Pro, geniş ve ultra geniş açılı sensörleri Mate 80 ile paylaşıyor, ancak telefoto kamera daha güçlü ve parlak.

48MP telefoto sensör, f/2.1 diyafram açıklığı ve 4x optik yakınlaştırma ile daha net ve canlı çekimler sağlıyor. Her iki cihazda da Huawei’nin ikinci nesil Red Maple görüntü işlemci çipi kullanılıyor ve renk ile işleme kalitesi üst seviyede. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğe sahip ve otomatik netleme özelliği ile destekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Huawei Mate X7 tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro fiyatı ne kadar?

Yeni tanıtılan Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro modellerinin, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdığını söyleyebiliriz. Her iki cihaz da güçlü işlemcileri, geliştirilmiş kamera sistemleri ve yüksek kapasiteli bataryalarıyla dikkat çekiyor. Avrupa fiyatları ise tüketiciler için merak konusu olmuş durumda ve resmi açıklamalara göre şöyle belirlenmiş:

Model RAM / Depolama Fiyat (EUR) Huawei Mate 80 12 GB / 256 GB 573 € Mate 80 12 GB / 512 GB 635 € Mate 80 16 GB / 512 GB 670 € Huawei Mate 80 Pro 12 GB / 256 GB 730 € Mate 80 Pro 12 GB / 512 GB 815 € Mate 80 Pro 16 GB / 512 GB 890 € Mate 80 Pro 16 GB / 1 TB 970 €

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Huawei Mate 80 ve Mate 80 Pro modellerinin Türkiye pazarındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!