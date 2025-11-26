Sydney Sweeney hakkında gündeme düşen yeni iddia, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Euphoria izleyicileri bu kez oyuncunun gerçek hayatıyla değil, dizide canlandırdığı karakterle ilgili şaşırtıcı bir söylentiyle çalkalanıyor. Sydney Sweeney OnlyFans mı açıyor?

Sydney Sweeney OnlyFans açıyor! Ama beklediğiniz gibi değil!

Sydney Sweeney ile ilgili iddia, Euphoria’nın 3. sezonunda canlandırdığı Cassie karakterinin bir OnlyFans hesabı açacağı yönünde. Dizinin toksik ilişkiler, kimlik arayışı, bağımlılık ve travma gibi ağır temaları işlerken karakterleri giderek daha karanlık noktalara sürüklediği biliniyor.

Bu nedenle Cassie’nin, yani Sweeney tarafından hayat verilen karakterin, duygusal çöküş sürecinin bir parçası olarak böyle bir platforma yönelmesi şaşırtıcı olmayabilir. Özellikle Cassie’nin ilişkilerindeki savrulma, onay arayışı ve diğer davranışları düşünüldüğünde, bu iddia anlatı açısından oldukça tutarlı duruyor. Sweeney‘in dizide oynadığı karakteri Cassie’nin olası OnlyFans hesabı, dizinin tartışmalı doğasıyla da uyumlu.

Euphoria dizisi erotik sahneleri ve cesur temaları filtresiz anlatmasıyla biliniyor. Bu nedenle Cassie’nin dijital bir platformda sınırları zorlayan bir tercihe yönelmesi, dizinin çizgisine aykırı değil. Hatta birçok izleyici, karakterin yaşadığı kimlik karmaşasının tam da böyle uç bir davranışla yeni sezonda daha sert bir şekilde işlendiğini görebileceğini düşünüyor.

Sydney Sweeney dizisi Euphoria konusu nedir?

Sydney Sweeney ve Euphoria demişken, dizinin konusuna da değinmek gerekiyor. Euphoria; bağımlılıkla mücadele eden Rue’nun çalkantılı hayatını merkeze alsa da, Cassie dahil tüm karakterlerin kendi iç savaşlarını izleyiciye sert bir dille aktarıyor.

Ergenlik dönemindeki kimlik arayışı, sosyal medyanın baskıları, ilişkilerdeki toksik dinamikler ve sürekli yükselen beklenti düzeyi, diziyi modern gençlik dramaları arasında farklı bir yere koyuyor. Bu nedenle Cassie’nin sosyal medya ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir hikâye yaşamaya başlaması dizinin atmosferiyle tamamen örtüşüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cassie karakterine yazılan bu iddialı senaryo Euphoria’nın yeni sezonuna nasıl bir yön verir? Tartışmaya katılmayı unutmayın!