Android P Beta birçok marka için yayınlandı!

Android’in 9 numaralı sürümü olacak Android P Beta dün Google I/O 2018 etkinliğinde duyuruldu. Birçok yeniliği beraberinde getiren Android P, özellikle Google’ın Pixel dışındaki üçüncü taraf markalara da sunulmasıyla bir ilk yaşanıyor. Google Pixel ve Pixel 2 serisi telefonların yanı sıra Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 ve Essential PH‑1 telefonlarına da getirilen beta, bu telefonlara sahip dileyen kullanıcılar için test edilebilir olacak.

Android P Beta Özellikleri

Android P arayüzünde, Google Asistan’da, Gmail’de, Google Haberler’de ve Google Haritalar’da birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Gmail’e eklenen yapay zeka ile neredeyse sizin bir şey yazmanıza gerek kalmadan kendisi otomatik yazım tahminleri ile mail atabileckek. Ayrıca Google Asistan’a da birçok yeni sesin yanı sıra Türkçe dil desteği de geliyor.

Açıklanan bilgiye göre Haziran ayında son API eşliğinde yeni bir güncelleme alacak Android P, Haziran sonu ve Ağustos gibi bir güncelleme daha alarak yılın üçüncü çeyreğinde tam sürümüne kavuşacak. Beta testinde birçok markaya yer veren Google’ın tam sürümde de benzer bir yol tercih edip etmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.