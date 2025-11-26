Roborock, ev temizliğine tasarım zarafeti kazandıran modeli Qrevo CurvX ile teknoloji ve estetiği bir araya getiriyor. Sadece gelişmiş performansıyla değil, insanı merkeze alan yaklaşımıyla da öne çıkan Qrevo CurvX, günlük yaşamda konfor, sessizlik ve sadelik arayan kullanıcılar için tasarlandı.

Roborock Qrevo CurvX: Evin Estetiğini Yeniden Tanımlayan Akıllı Tasarım

Ev temizliği teknolojilerinde lider marka Roborock’un “Curv Design” felsefesiyle geliştirilen Qrevo CurvX, zarif formuyla teknolojiyi yaşamın doğal bir parçası haline getiriyor. Dual Anti-Tangle sistemiyle kesintisiz temizlik sunarken, Thermo+ Dock teknolojisiyle 80 °C sıcak suyla hijyen sağlıyor. Hem estetik hem işlev açısından sınıfında yeni bir standart belirliyor.

İnsan Odaklı Bir Tasarım Yaklaşımı

Qrevo CurvX, Roborock’un kullanıcı alışkanlıklarını derinlemesine inceleyerek geliştirdiği insan odaklı tasarım anlayışının bir ürünü. Marka, temizlik sürecinde en çok karşılaşılan zorluklardan olan fırçaya dolanan saçlar, evcil hayvan tüyleri ve cihaz bakımının getirdiği ek zahmeti ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu yaklaşımla geliştirilen Dual Anti-Tangle sistemi, saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önleyerek temizlik deneyimini kesintisiz ve zahmetsiz hale getiriyor. Kullanıcılar böylece yalnızca daha temiz bir ev değil, aynı zamanda daha sakin ve konforlu bir yaşam alanına kavuşuyor.

Form ve Fonksiyonun Kusursuz Uyumu

Roborock’un “Curv Design” felsefesiyle şekillenen Qrevo CurvX, tasarımda yumuşak hatlarla işlevselliği birleştiriyor. 7,98 cm’lik ince profili, 22.000 Pa HyperForce® emiş gücü ve sektörde bir ilk olan AdaptiLift™ şasisi, cihazın koltukların, yatakların ve mobilya kenarlarının altına rahatça ulaşmasını sağlıyor.

Beyaz ve gümüş tonlarındaki yekpare dock tasarımı, sade çizgileriyle bir cihazdan çok yaşam alanlarının doğal bir parçası gibi görünürken, her yüzey hem estetiği hem de ergonomiyi destekliyor.

Güç, Hassasiyet ve Akıllı Teknoloji

Zarif tasarımının ardında, yüksek performans ve yenilikçi teknolojiler yer alıyor. Qrevo CurvX’in Thermo+ Dock sistemi, her temizlik döngüsünden önce 80°C sıcak suyla mop pedlerini yıkayarak hijyen sağlıyor ve bunu tamamen kimyasal kullanmadan gerçekleştiriyor.

Reactive AI 3.0 navigasyon sistemi, çevresini gerçek zamanlı olarak tarayıp engelleri algılıyor ve rotasını buna göre düzenliyor. Akıllı zemin algılama teknolojisi ise halıdan seramiğe tüm yüzeylerde en uygun temizlik modunu seçerek güçlü ve dengeli bir performans sunuyor.

Bu özellikleriyle Qrevo CurvX, yalnızca güçlü bir robot süpürge değil; evin ritmini anlayan, kullanıcıya zahmetsiz bir deneyim sunan bir yaşam asistanı haline geliyor.

Akıllı Teknolojinin En Sessiz Hali

Qrevo CurvX, bulunduğu ortama uyum sağlayan zarif formu ve sessiz çalışmasıyla dikkat çekiyor. Evde bir cihazdan çok, yaşamın doğal bir parçası gibi varlık gösteriyor. Her temizlik döngüsünde yalnızca tozu değil, gündelik stresi de ortadan kaldırıyor. Roborock’un bu yeni modeli, teknolojinin insan yaşamına empatiyle dokunabileceğini hatırlatıyor.