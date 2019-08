Google, Fotoğraflar’da metin arama teknolojisi kullanmaya başladı!

Google, Fotoğraflar uygulamasında yeni bir teknolojiyi kullanmaya başladı. Artık uygulama, fotoğraflarınızdaki nesneleri tanıyacak.

Google, bilindiği üzere yapay zeka üzerinde çeşitli inovatif projeler üretiyor. Yapay zeka kullanılarak, yüz ifadeleri, hayvanlar ve özel renkler gibi objeleri, resim üzerinde aratabiliyorsunuz. Şimdi ise yeni bir yeteneğini daha öğrendik. Yüklediğiniz görselde metinleri de aratabileceksiniz. Sadece bu da değil, ayrıca metin üzerinde düzenleme yapmanıza da imkan sağlayacak.

Şu anda, Google Fotoğraflar uygulamasına girip arama yaptığınızda ekran fotoğrafı veya herhangi bir resim üzerindeki yazıyı bulabilir. İsterseniz de , Lens butonuna basıp, kopyala/yapıştır işlevleri için vurgulanmış metni seçebiliyorsunuz.

Ancak, el yazısıyla yazılmış notlardan edindiğimiz bazı deneyimler, Google’ın az bilinen kelimeler ve kısaltmalarla iyi mücadele ettiğini gösterdi.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.

Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏

— Google Photos (@googlephotos) August 22, 2019