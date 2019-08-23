Google, Fotoğraflar’da metin arama teknolojisi kullanmaya başladı!

Google, Fotoğraflar’da metin arama teknolojisi kullanmaya başladı!

23 Ağustos, 2019 Genel, Google

Google, Fotoğraflar uygulamasında yeni bir teknolojiyi kullanmaya başladı. Artık uygulama, fotoğraflarınızdaki nesneleri tanıyacak.

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Google, bilindiği üzere yapay zeka üzerinde çeşitli inovatif projeler üretiyor. Yapay zeka kullanılarak, yüz ifadeleri, hayvanlar ve özel renkler gibi objeleri, resim üzerinde aratabiliyorsunuz. Şimdi ise yeni bir yeteneğini daha öğrendik. Yüklediğiniz görselde metinleri de aratabileceksiniz. Sadece bu da değil, ayrıca metin üzerinde düzenleme yapmanıza da imkan sağlayacak.

Google

Şu anda, Google Fotoğraflar uygulamasına girip arama yaptığınızda ekran fotoğrafı veya herhangi bir resim üzerindeki yazıyı bulabilir. İsterseniz de , Lens butonuna basıp, kopyala/yapıştır işlevleri için vurgulanmış metni seçebiliyorsunuz.

Ancak, el yazısıyla yazılmış notlardan edindiğimiz bazı deneyimler, Google’ın az bilinen kelimeler ve kısaltmalarla iyi mücadele ettiğini gösterdi.

Metin arama özelliği, ayrıca masaüstü tarayıcılarda da çalışıyor. Fakat Google Lens’i belli nedenlerden dolayı kullanamıyorsunuz. Ayrıca belirgin olmayan kelimeler ve yabancı sembolleri algılamakta sistem zorluk çekebiliyor. Yani şu an için, tanımlanmış şekiller ve bilgisayar hatlı yazılarla sistemi stabil kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Küçük bir deneme yaptığımız zaman, Google’ın yapay zeka motorunun sokaklardaki Nissan arabaları tanımlayabildiğini gördük. Fakat, “Nissan” kelimesini arattığımız zaman sistemin bulamadığını fark ettik.

Galiba, sistemin mükemmelleşmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Umarım gelişim süreci beklediğimizden uzun sürmez diyelim.

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