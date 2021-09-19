Google EOS İle Anlaşma İmzaladı, EOS Fiyatı Yükseldi!

Teknoloji devi ve dünyanın en büyük arama motoru olan Google blok zincir dünyasına katılmak için adım attı. Google, bulut hizmetleri aracılığıyla blok üreticisi olma hedefi ile EOS.IO blok zinciri topluluğuna katıldığını duyurdu.

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EOS.IO blok zinciri protokolünün geliştiricisi olan Block.one, geçtiğimiz günlerde Google Cloud ile ortaklık yaptığını duyurdu. EOS.IO blok zinciri protokolü üzerine kurulu olan EOS ağı, ‘Block.one’ tarafından oluşturuldu. Blok üreticileri, EOS ağının temel bileşenidir. Bundan dolayı Google Cloud gibi dev bir blok üreticisi adayını çekmek ağ için bir dönüm noktası olacak.

2 Nisan tarihinde Google Cloud, EOS kripto varlığına dayalı bir blok zinciri protokolü olan EOS.IO ile işbirliğini açıklamıştı. Google Cloud’un EOS’a Blok Üreticisi olarak katıldığını duyurmasının ardından birkaç ay sonra EOS Governance, dünyanın en büyük ve en yenilikçi teknoloji şirketlerinden birini topluluğuna katmış oldu.

We’re helping @Block_one_ develop and operate their distributed ledger tech with the scalability and reliability of our network, innovation in Confidential Computing, and leadership in #AI / #ML and data analytics. Learn more ⬇️ https://t.co/hfJd5BbpmM — Google Cloud (@googlecloud) April 2, 2021

Teknoloji ve arama motoru devlerinden biri olan Google Cloud’un EOS topluluğuna katılımı, iş dünyasının, hükümetin ve toplumun geleceği için blok zincirin önemini vurguluyor. Google Cloud Geliştirici Avukatı Allen Day şu ifadeleri kullandı:

“Kurumlar dağıtılmış defter teknolojisini altyapılarına dahil etmeye başladıkça, halka açık blok zincirleri hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, güvenilir bir şekilde erişilebilir olmasını ve anlamlı yollarla erişilebilir olmasını sağlamaya kararlıyız.”

Block.one CTO’su Dan Larimer da anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

“Google Cloud, yüksek düzeyde sağlanan, düşük gecikmeli altyapısını Block.one’a sağlamaya devam edecek.”

Google, EOS blok üreticisi olmayı hedefleyen ilk Silikon Vadisi devi olarak adını yazdırdı. Ortaklık sayesinde Google Cloud, açık kaynak geliştiriciler topluluğunun EOS ile etkileşim kurması ve uygulamalar oluşturması için yeni yollar sağlamak üzere Block.one ortak çalışacak.

Duyurunun ardından EOS fiyatı da kademeli olarak yaklaşık %15 değerlendi. CoinMarketCap verilerine göre yazı sırasında EOS, 5,04 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre EOS için yapılan yorumların son derece olumlu olduğu, EOS’a çok yüksek miktarda fon akabileceği ifade ediliyor. EOS fiyatının yeniden 15 dolara ulaşmasının ve hatta 20 dolara kadar tırmanmasının muhtemel olduğu düşünülüyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.