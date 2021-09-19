Google, Android Hakimiyetini Kötüye Kullanıyor

Hintli yetkililer, Google ve Android hakkında iki yıllık bir soruşturmanın sonuçlarını yayınladılar. Google’ın, Hindistan’da Android işletim sistemini kullanan rakiplerinin önünü kestiği ve haksız rekabet oluşturduğu belirtildi. Bu karar ülkenin antitröst düzenleyicisi Google’ın, Hindistan’da Android işletim sistemini kullanan rakiplerinin önünü kestiği ve haksız rekabet oluşturduğu belirtildi. Bu karar ülkenin antitröst düzenleyicisi Reuters tarafından yapılan soruşturmada verildi. Antitröst, şirketlerin ve girişimlerin arasındaki rekabeti düzenleyen yasaya verilen isimdir.

Android işletim sistemi tarafından desteklenen cihazların yaygın olduğu piyasada, bu hakimiyetinin kötüye kullanıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Google’ın, diğer firmaların Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarını geliştirmesini ve satmasını engellemek için “dev finansal gücünü” kullandığı belirtildi.

Google’ın işletim sistemi karşılığında, Android uygulamalarının yüklenmesini istemesinin adil olmadığı belirtildi. Raporda karar olarak, Hindistan’ın rekabet yasalarının ihlal edildiği yazıyor. Ayrıca Play Store politikaları da “tek taraflı, belirsiz ve keyfî” olarak nitelendirildi. Şirket tüm bunlara rağmen, Android’in daha fazla rekabete ve yeniliğe yol açtığını söylüyor.

Teknoloji devi kendini savunmak için 24 kez soruşturmaya yanıt verdi. Ayrıca Microsoft, Amazon, Apple, Samsung ve Xiaomi gibi teknoloji şirketlerinin de komisyona yanıt verdiği bildirildi. CCİ (Hindistan Düzenleme Kurulu), tüm bunlara rağmen Google’ın ülkedeki rekabet kurallarını ihlal ettiği konusunda kararlı. Cezalarla birlikte nihai karar verilmeden şirketin kendisini savunmak için bir şansı daha olacak.

Geçtiğimiz günlerde, Güney Koreli düzenleyiciler de Google’ın pazardaki hakim konumunu rakiplerini kötüye kullandığı kararına varmıştı. Bunun üzerine Google 177.000.000 dolar ödemek zorunda bırakılmıştı. Ayrıca şirketin, Android işletim sisteminin alternatif sürümlerinin oluşturmasını ve yüklemesini yasaklayan anlaşmaları imzalamak için üretici ortakları talep etmesini de yasakladılar.

Tüm bunlar göz önüne alındığında şirketin Hindistan’da da ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacağını tahmin etmek zor değil. Günümüzde teknoloji şirketleri ister istemez bazı yanlış hamleler yapabiliyorlar. Teknoloji dünyasında rekabet oldukça kızışmış durumda. Hal böyleyken en büyük markalar bile yanlış ya da etik dışı hamleler yapabiliyor.