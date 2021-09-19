Akıllı Telefonlar
Google, Android Hakimiyetini Kötüye Kullanıyor
Google’ın işletim sistemi karşılığında, Android uygulamalarının yüklenmesini istemesinin adil olmadığı belirtildi. Raporda karar olarak, Hindistan’ın rekabet yasalarının ihlal edildiği yazıyor. Ayrıca Play Store politikaları da “tek taraflı, belirsiz ve keyfî” olarak nitelendirildi. Şirket tüm bunlara rağmen, Android’in daha fazla rekabete ve yeniliğe yol açtığını söylüyor.
Teknoloji devi kendini savunmak için 24 kez soruşturmaya yanıt verdi. Ayrıca Microsoft, Amazon, Apple, Samsung ve Xiaomi gibi teknoloji şirketlerinin de komisyona yanıt verdiği bildirildi. CCİ (Hindistan Düzenleme Kurulu), tüm bunlara rağmen Google’ın ülkedeki rekabet kurallarını ihlal ettiği konusunda kararlı. Cezalarla birlikte nihai karar verilmeden şirketin kendisini savunmak için bir şansı daha olacak.
Geçtiğimiz günlerde, Güney Koreli düzenleyiciler de Google’ın pazardaki hakim konumunu rakiplerini kötüye kullandığı kararına varmıştı. Bunun üzerine Google 177.000.000 dolar ödemek zorunda bırakılmıştı. Ayrıca şirketin, Android işletim sisteminin alternatif sürümlerinin oluşturmasını ve yüklemesini yasaklayan anlaşmaları imzalamak için üretici ortakları talep etmesini de yasakladılar.
Tüm bunlar göz önüne alındığında şirketin Hindistan’da da ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalacağını tahmin etmek zor değil. Günümüzde teknoloji şirketleri ister istemez bazı yanlış hamleler yapabiliyorlar. Teknoloji dünyasında rekabet oldukça kızışmış durumda. Hal böyleyken en büyük markalar bile yanlış ya da etik dışı hamleler yapabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
Honor Play 20 Pro Piyasaya Çıkıyor
Çinli dev üretici Huawei ile ayrıldıktan sonra bağımsız bir marka olan Honor, MediaTek işlemcisinin üzerinde çalıştığı yeni Honor Play 20 Pro orta segment akıllı telefonunu duyurdu. Cihazda Helio G80 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 2.0 GHz’e kadar saat hızına sahip iki Cortex-A75 çekirdeğini ve 1.8 GHz’e kadar saat hızına sahip altı Cortex-A55 çekirdeğini içeriyor. Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G52 MC2 kullanıyor.
Honor Play 20 Pro, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.53 inç Full HD+ bir ekrana sahip. Ekranın üst kısmında 16 MP ön kamerası için küçük bir delik yer alıyor. Arka tarafına baktığımızda ise 2 x 2 tasarımında düzenlenmiş 4 adet kamera yer alıyor. Bu kameralardan 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro çekim sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeriyor.
Cihaz 8 GB Ram ve 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Buna ek olarak 3.800 mAh pil gücü ile geliyor ve 22.5 watt şarjı destekliyor. 161,6 x 74,8 x 7,46 mm boyutunda ve 179 gram ağırlığında.
Cihaz Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Cihaz piyasaya yaklaşık 260 Dolar (2.247,44 Türk Lirası) ile çıkması bekleniyor.
Honor, Çin’de Xiaomi ve Apple’den Sonra En Büyük Üçüncü Akıllı Telefon Üreticisi Oldu
CINNO Research, Çin’deki akıllı telefon pazarına ilişkin analizinin sonuçlarını yayınladı. Elektronik üreticisi Huawei’den kısa süre önce aldığı bağımsızlık kararından sonra, Temmuz ayında 4 milyon cihaz satarak ve Xiaomi (3,9 milyon) ve Apple’ı (3 milyon) geride bırakarak ilk üç yerel lider arasına girdiği ortaya çıktı. Liderlik pozisyonu 5,6 milyon akıllı telefon satan Oppo’ya ait ve onu 5,3 milyon ile Vivo takip ediyor.
Ayrıca Çin pazarında şirketler, 23 milyonu beşinci nesil bağlantıya sahip olmak üzere yaklaşık 29 milyon akıllı telefon sattı. Bu satışlar ile toplam satış oranı %28,6 arttı ve 5G pazarı %79,6 büyüdü. Aynı zamanda Çin’deki toplam akıllı telefon sayısı 400 milyon adede ulaştı. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’daki herhangi bir türdeki telefon kullanıcılarının sayısından daha fazla.
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Akıllı Telefonlar
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
VIVO ülkemizde V serisi telefonları satışa sundu. İki model olarak karşımıza çıkan V serisi V21 ve V21e olarak ayrılıyor. Birçok yönden birbirlerine benziyorlarken kimi yerde de farklı özellikler sunması ile ayrılıyorlar.
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VIVO V21 ön kamerasında sunduğu OIS ile dikkat çekiyor. Ön tarafa yerleştirilen Spot Işıkları ile beraber düşük ışıklı ortamlarda çok net ve keskin selfie çekimleri yapabilmek mümkün. Ekran kısmında da V21 90hz ekran tazeleme oranıyla bir adım öne çıkarken V21e modelinde ise 60Hz bir ekran bulunuyor.
Her iki modelde AMOLED ekran kullanırken bir farkta işlemci kısmında öne çıkıyor. V21 MediaTek Dimensity 800u işlemcisinden gücü alırken V21e modeli ise birçok orta seviyenin de kullandığı Snapdragon 720G işlemcisini barındırıyor. Kamera ve tasarım konusunda iki telefon çok iddialı modeller. Peki siz olsanız hangi modeli tercih edersiniz?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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