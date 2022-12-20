Bazı doktorların el yazılarının okunamayacak derecede kötü olması, çoğunlukla bir şakanın konusu olsa da, bunun aslında gerçek bir tehlike olduğunu söylemek mümkün. Kötü el yazısıyla yazılmış reçeteler, eczacıların hastalara yanlış ilaç vermesine ve hastaların beklenmedik şikayetlerle hastaneye yeniden başvurmasına, hatta hastanın ölümüne kadar birçok istenmeyen olaya sebebiyet verebiliyor.

Her ne kadar ülkemizde birçok bölgede reçeteler elektronik ortama geçirilerek bu sorun büyük oranda aşılsa da, halen internetin olmadığı bazı bölgelerde elle yazılan reçeteler hastalara verilebiliyor. Geçtiğimiz yıl Amerikan Ulusal Tıp Akademisi tarafından hazırlanan bir raporda, okunamayan reçetelerin her yıl 1.5 milyon kazaya yol açtığı bilgisi yer alıyordu.

Oldukça önemli bir yere sahip olan bu konu, Google’ın Hindistan’da her yıl düzenlediği “Hindistan İçin Google” etkinliğine ele alındı. Buna göre, Google cephesi eczacılar ile işbirliği yaparak yeni bir uygulama geliştiriyor. Firma, bu uygulama sayesinde bozuk el yazısıyla yazılmış reçetelerin neden olduğu kazaları en aza indirmek istiyor!

Uygulama Test Aşamasında!

Test aşamasında olan bu uygulamayı kullanabilmek için, kullanıcıların galerilerinden bir reçete fotoğrafı yüklemesi isteniyor. Bu fotoğraf, yapay zeka tarafından işlenerek üstündeki yazılar tanımlanıyor ve kullanıcılara reçetede yazan ilaç adı gösteriliyor.

Etkinlikte bu teknolojinin tanıtımını yapan Google yetkilisi, bozuk el yazısını algılayan bu sistem için “Bu, elle yazılmış reçeteleri ya da sağlık belgelerini sanal ortama geçirmeye ve eczacılar gibi bu belgelerle ilgilenmesi gereken meslek gruplarına yardımcı bir teknoloji olarak görev yapacak. Ancak, yalnızca bu sistemin verdiği bilgiler doğru kabul edilip karar verilmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Öyle görünüyor ki, bu uygulama eczacıların bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek hastaların doğru ilaçla buluşmasında önemli bir rol oynayacak. Eğer Google bu uygulamayı doğru çalıştırmayı becerebilirse, bu insanlık için oldukça faydalı bir gelişme olacaktır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu teknolojisini yakın zamanda görebilecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: Google’dan İmamoğlu Gafı: “Eski” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı!