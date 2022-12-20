İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, son zamanlarda siyaset arenasında sıkça konuşulan bir isim oldu. Hatırlatmak gerekirse, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu için alınan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası büyük yankı uyandırmıştı.

Her ne kadar bu karar istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinden sonra kesinleşecek olsa da, Google’ın arama motorunda yer alan Ekrem İmamoğlu bilgisi dikkat çekti. Öyle ki, Google’dan “Ekrem İmamoğlu” ismini aratanlar “Eski İstanbul Belediye Başkanı” ifadesini görünce oldukça şaşırdı!

İmamoğlu’nun Twitter Paylaşımı Dikkat Çekti!

Halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine devam eden Ekrem İmamoğlu da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duruma dikkat çekti. Paylaşımına Google Türkiye’yi etiketleyen İmamoğlu, “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadesini içeren bir görseli de paylaşımına ekledi.

Paylaşımında beklenmedik bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da gönderme yapan İmamoğlu, “I speech kürsü” ifadesini kullandı.

Erdoğan, bu cümleyi 2019 yılında katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde kürsüde konuşma yapmak istediğini belirtmek için kullanmıştı (“Speech”, İngilizce’de “Konuşma” anlamına geliyor).

Murat Ongun, Google Türkiye Yetkilisinin Açıklamasını Paylaştı!

Google’ın bu gafı, farklı çevrelerde çeşitli tartışmalara yol açmıştı. Bir kesim, bunun bilinçli olarak yapıldığını savunurken, diğer kesimlerde bunun basit bir yanlışlık olduğu düşüncesi hakimdi.

İBB Başkan Danışmanı ve Basın Yayın Halkla İlişkiler görevini yürüten Murat Ongun, konu hakkında ivedilikle Google’a ulaştı ve firma yetkililerinden dikkat çeken bir cevap aldı. Buna göre, Google Türkiye yetkilisi açıklamaların Vikipedi’den alındığını ve Vikipedi’deki açıklamanın bu yönde değiştirildiği bilgisini paylaştı.

Zorunlu Açıklama: Google Türkiye’nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/BeVA6YqC02 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 19, 2022

Paylaşımında, “Google Türkiye’nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullanan Ongun, bu paylaşımıyla tartışmalara son noktayı koydu.

Google da bu konu hakkında harekete geçti ve arama motorundaki “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadesini kaldırdı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu gafı şirket içinde pozisyon değişimlerine neden olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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