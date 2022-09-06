Eskiden Google’da yönetici olan Meredith Whittaker, sohbet uygulaması Signal‘in ilk başkanı oldu. Görev tanımı, ‘Sinyal stratejisi, iletişim ve politika’ ile ilgileneceğini belirtiyor.

Whittaker, 2020’den beri Signal’in yönetim kurulu üyesidir. The Washington Post, kullanıcı bağışlarına dayanan Signal’i korumaya odaklanmak istediğini söylüyor. Signal başkanı, “Signal gibi bir uygulamayı geliştirmek ve sürdürmek yılda on milyonlarca dolara mal oluyor” dedi.

Whittaker, kullanıcı verilerinden para kazanan teknolojiden kaçmanın tek yolunun bunu yapmayan ürünler için ödeme yapmak olduğunu söylüyor. Veri toplamaya bir alternatif, yalnızca ona güvenen insan topluluğu “biraz yardımcı olursa” vardır. Signal zaten kullanıcılardan isteğe bağlı bir aylık bağış istiyor.

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Signal’in ne zaman yeni bir CEO’su olacağı henüz bilinmiyor. Sohbet uygulamasının kurucusu Moxie Marlinspike, bu yılın başlarında görevinden istifa etti. WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, görevi geçici olarak devraldı. Whittaker, şirketin “iyi bir halef bulmak için zaman ayırdığını” söyledi.

Whittaker, Google’da geçirdiği süre boyunca Google Research ve Google Cloud’daki geliştirme ekiplerine liderlik etti. Aynı zamanda insanları yapay zekanın toplum üzerindeki etkisi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan AI Now Institute araştırma merkezinin de kurucusudur. 2018’de Whittaker, Project Maven’e karşı bir iç dilekçe hazırlanmasına yardımcı oldu. Google, ABD Savunma Bakanlığı’nın dronlarda bilgisayar görüşünü iyileştirmesine yardımcı oldu. Aynı yıl, bilim adamı Google’ın cinsel taciz raporlarını ele almasına karşı şirket çapında protestolar düzenledi. Whittaker, Temmuz 2019’da 13 yıl çalıştığı şirketten istifa etti.