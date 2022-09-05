Instagram, hizmete işletme veya içerik oluşturucu olarak kaydolan çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını paylaştığı için İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından para cezasına çarptırıldı. DPC, sosyal medya platformuna 405 milyon euro para cezası vererek, şimdiye kadarki en büyük ikinci kural ihlali yaptı.

Instagram, geçen yaza kadar bir işletme veya içerik oluşturucu hesabı işleten çocukların iletişim bilgilerini otomatik olarak paylaşıyordu. Bu uygulamanın Avrupa Birliği’ndeki milyonlarca çocuğu etkilediğine inanılıyor, ancak DPC tarafından somut bir rakam verilmedi. Çocukların iletişim bilgilerini paylaşmak, yetişkinler tarafından iletişim kurulabilecekleri anlamına geliyordu.

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Bir Meta sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu sorgulama, bir yıldan uzun bir süre önce güncellediğimiz eski ayarlara odaklandı ve o zamandan beri gençleri güvende ve bilgilerini gizli tutmaya yardımcı olacak birçok yeni özellik yayınladık. 18 yaşın altındaki herkesin Instagram’a katıldığında hesabı otomatik olarak gizli olarak ayarlanır, böylece yalnızca tanıdıkları ne paylaştıklarını görebilir ve yetişkinler onları takip etmeyen gençlere mesaj gönderemez. Soruşturmaları boyunca DPC ile tam olarak ilgilendik ve nihai kararlarını dikkatlice gözden geçiriyoruz.”

DPC’nin web sitesinde henüz para cezasıyla ilgili hiçbir şey yok, tüm ayrıntıları önümüzdeki hafta yayınlamayı planlıyor. Görünüşe göre, DPC tarafından bundan daha büyük olan tek para cezası, Amazon’a sahip olmaması gereken verileri işlediği için verilen 746 milyon Euro’luk bir para cezası.

Çalışmalarda Meta ile ilgili altı soruşturma daha olduğunu söylediği için, DPC’den önümüzdeki aylarda Meta için daha kötü haberler gelebilir. Henüz neye baktığını açıklamadı, ancak cezaların ağır olması şaşırtıcı olmayacak.