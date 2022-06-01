Google, çarşamba günü yaptığı açıklamada Google Duo görüntülü görüşme uygulamasının varlığının sona ereceğini ve Meet ile birleştirileceğini duyurdu.

Teknoloji devine göre tüm konuşma, iletişim ve mesaj geçmişi uygulamada kaydedilmeye devam edecek ve Meet dışında indirilecek yeni bir şirket görüntülü görüşme yazılımı olmayacak.

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Duo daha önce 32 kişiye kadar grup görüşmeleri, karalamalar, maskeler ve aile modu ile eğlenceli efektler ve tabletlerde, katlanabilir cihazlarda, akıllı cihazlarda ve TV’lerde görüntülü görüşme gibi birçok yeni özellik kazanmıştı.

Örneğin telefon numaralarından görüntülü arama yapma, mesaj gönderme ve Google Asistan’dan arama yapmasını isteme gibi yalnızca Duo’da bulunan tüm araçlar Meet’e aktarılacak.

Duo’nun kapatılması, 9to5Google web sitesinin Google’ın uygulamayı ortadan kaldırmak için dahili olarak çalıştığını söyleyen bir haber yayınladığı 2020’den bu yana bekleniyordu. O sırada, şirketin iki görüntülü arama yazılımına gerek olmadığını anladığı bilgisi verildi.

Google, durdurulmadan önce Duo’nun tüm Meet özelliklerini kazanacağını söyledi. Uygulamanın alacağı özellikler:

Çağrılarda ve toplantılarda sanal arka planların özelleştirilmesi

Tüm konukların en uygun zamanda katılması için toplantı planlama

Daha fazla katılım için toplantılarda sohbet kullanımı

Tüm çağrı katılımcıları ile etkileşime izin vermek için canlı içerik paylaşımı

Erişilebilirliği iyileştirmek ve katılımı artırmak için gerçek zamanlı altyazılar

Mevcut 32’den 100’e kadar katılımcıdan görüntülü aramaların boyutunda artış

Gmail, Google Takvim, Asistan, Mesajlar ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer araçlarla entegrasyon