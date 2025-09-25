Xiaomi 17 Serisi Çin’de tanıtıldı ve Xiaomi bu kez üç farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkıyor: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max. Yeni seride performans, kamera ve batarya konularında önemli güncellemeler sunuluyor. Özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve gelişmiş batarya teknolojileri sayesinde iPhone 17 serisine doğrudan rakip olacak güçlü bir seri karşımızda. Hem donanım hem de tasarım tarafında yapılan iyileştirmeler, Xiaomi’nin amiral gemi rekabetinde çıtayı yükselttiğini gösteriyor.

Serinin en ulaşılabilir modeli Xiaomi 17, yalnızca 8.06 mm kalınlığında ve 191 gram ağırlığında olmasına rağmen 7000 mAh kapasiteye sahip büyük bir batarya barındırıyor. 100W hızlı şarj desteğiyle öne çıkan bu model, günlük kullanımda uzun ömürlü bir deneyim sunuyor. 6.3 inç OLED ekranı, 3500 nit parlaklık ve LTPO desteğiyle hem oyunlarda hem de multimedya içeriklerinde yüksek kalite sağlıyor. Kamera tarafında ise Leica Summilux lenslerle desteklenen üçlü 50 MP sensör kurulumu dikkat çekiyor. Xiaomi 17, fiyat-performans odaklı bir amiral gemi alternatifi olarak öne çıkıyor.

Xiaomi 17 Pro modeli ise inovatif özellikleriyle serinin en dikkat çeken telefonu. Arkadaki ikinci ekran sayesinde kullanıcılar selfie veya video çekimlerinde farklı deneyimler yaşayabiliyor. Hatta özel kılıfla bu ekran üzerinden retro tarzda oyun oynamak bile mümkün. 6300 mAh bataryasıyla iPhone 17 Pro’ya kıyasla daha uzun ömürlü kullanım vadeden cihaz, %37 küçültülmüş anakart tasarımıyla daha fazla iç hacim kazanmış durumda. Kamera sisteminde 5x optik ve 10x hibrit yakınlaştırma sunan üçlü 50 MP sensörler HDR performansıyla öne çıkıyor.

Serinin en güçlü üyesi Xiaomi 17 Pro Max, 6.9 inç büyüklüğünde Pentile OLED ekranı ve 1.5K çözünürlüğüyle öne çıkıyor. Xiaomi’nin geliştirdiği yeni koruma camı, dayanıklılığıyla dikkat çekiyor ve gerçek testlerde üstün performans gösteriyor. 7500 mAh kapasitesindeki batarya ise bu modeli sınıfındaki en uzun ömürlü telefonlardan biri yapıyor. 50 MP Light Hunter 950L sensörlü kamera sistemi, 5x optik ve 10x hibrit yakınlaştırma ile profesyonel seviyede fotoğrafçılığı hedefliyor. Ayrıca 8 mm kalınlığı ve 219 gram ağırlığıyla büyük ekrana rağmen ergonomiyi koruyor.

Genel olarak Xiaomi 17 Serisi, sunduğu güçlü işlemci, yenilikçi ekran teknolojileri ve yüksek batarya kapasiteleriyle Android tarafında çıtayı yükselten bir seri olmuş durumda. Xiaomi 17 fiyat-performans dengesiyle, Xiaomi 17 Pro arka ekran ve kamera yenilikleriyle, Xiaomi 17 Pro Max ise uzun batarya ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 27 Eylül itibarıyla satışa çıkan bu modeller, özellikle iPhone 17 serisine rakip arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif sunuyor.

