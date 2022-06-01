Şu anda WhatsApp’taki bu hataları önceki metinlerinizi düzenleyerek düzeltmenin bir yolu yok. Bununla birlikte, Meta’nın sahip olduğu şirket, yakında tüm platformlarda sohbet mesajlaşma uygulamasına bu özelliği ekleyebilir.

WABetainfo tarafından tespit edildiği üzere WhatsApp, kullanıcıların metinlerini düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Twitter için konuşulan özelliğe benziyor, ancak aynı değiller. Twitter’dan farklı olarak WhatsApp, kullanıcıların düzenlenen mesajların önceki sürümlerini kontrol etmesine izin vermek için bir düzenleme geçmişi tutmayabilir.

Ayrıca, WhatsApp’ın gönderenin mesajda bir düzenleme yaptığını alıcıya bildirip bildirmeyeceği bilinmiyor. Ayrıca Skype’da, metinlerinizi düzenlemenize izin verir ve alıcıya bir değişiklik yapıldığını bildirir. Ayrıca, bir düzenleme süresi sınırı olup olmayacağı tam olarak belli değil. Skype’ta, bir mesajın ilk 60 dakika içinde düzenlenmesi mümkündür. Söylentilere göre Twitter’ın da bir düzenleme süresi sınırı olacak.

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Bu özellik ilk olarak WhatsApp Android uygulamasında görüldü, ancak WABetainfo, aynı düzenleme seçeneğini iOS ve Masaüstü için WhatsApp beta sürümüne getirmek için çalıştığını söylüyor. Düzenleme yeteneği şu anda geliştirme aşamasındadır, yani beta test kullanıcıları veya genel halk için mevcut değildir. Ancak beta testçilerinin bunu herkesten önce alması muhtemeldir.

Ek olarak Bu ayın başlarında WhatsApp, tepkiler, büyük dosya aktarımları, daha büyük gruplar ve daha fazlası dahil olmak üzere birkaç yeni özellik sundu. Meta’nın sahip olduğu şirket, onu daha iyi bir platform haline getirmek için yeni özellikler eklemeye devam edecek. Özellik hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmından bize bildirin.