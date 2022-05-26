Google, çevrimiçi metin düzenleyicisi Google Dokümanlar için çok hoş bir haber duyurdu. Artık araç, tarayıcılar için sürümünde birden çok metin seçimine izin vererek, en talepkar kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıracak. Şirkete göre, güncelleme, yazarların “genel üretkenliğini” artırarak “tekrarlayan değişiklikler yapma” ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Şirket, örneğin birden fazla paragraf başlığını aynı anda düzenlemek için çözümün kullanılabileceğini öne sürüyor. 9to5Google tarafından açıklandığı gibi, işlevi kullanma kısayolları kullanılan işletim sistemine göre değişir.

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Windows veya Chrome OS yüklü bilgisayarlarda, yeniliği etkinleştirmek için kullanılan tuş kombinasyonu: “Ctrl + Alt + Shift + Sol/Sağ Ok”. Mac’ler için “Ctrl + Command + Shift” + Sol/Sağ Ok tuşlarına basın.

Daha da verimli toplantılar

Verimlilik söz konusu olduğunda, Dokümanlar’ın Sunumlar ve E-Tablolar ile birlikte Google Meet ile daha fazla entegrasyona sahip bir güncelleme aldığını belirtmekte fayda var. Yenilik ile, görevlerin geliştirilmesi sırasında daha fazla doğallık ve iletişim sağlayarak doğrudan araçlardan grup çağrıları başlatmak mümkün olacak. Buraya tıklayarak özellik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanılabilirlik

Google, yeniliğin bu dağıtılmaya başladığını ve Google Workspace, G Suite Basic ve Business’ın tüm hesaplarına ve kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulduğunu açıkladı.