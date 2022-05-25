Google, amiral gemisi arama tarayıcısının en son sürümü olan Chrome 102’nin kararlı sürümünün resmi dağıtımını duyurdu. Tahmin edebileceğiniz gibi, yeni özellikler Chrome 100’deki kadar çok değil, ancak bazıları bir göz atmaya değer.

Google, tek sayfalık web uygulamalarında gezinmeyi kolaylaştırmak için yeni bir API entegre etti. Bu API, yeni bir konuma giderken tüm sayfanın yeniden yüklenmesini önleyerek daha iyi performans sağlar.

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Chrome 102, amiral gemisi bir Linux klavye kısayolu içeriyor

Sıradan kullanıcıları doğrudan ilgilendiren yeni özelliklere geçelim. Chrome 102, sekmelerinizi anında yeniden düzenlemek için yeni klavye kısayolları sunar. Linux kullanıcıları tarafından iyi bilinen ve Chrome’da fena halde eksik olan kısayollar. Klavyede bir sekmeyi taşımak için Windows ve macOS’ta yürütülecek farklı kısayollar şunlardır:

Windows için: Ctrl + Shift + Sayfa yukarı veya aşağı

macOS’ta: Ctrl + Shift + fn + yukarı veya aşağı ok

Ek olarak, Chrome 102’de Google, çevrimiçi mağazalar hakkında daha fazla bilgi veriyor. Bir satıcı sitesine erişmeden önce, bir pencere, kullanıcı görüşleri, bağlantının güvenli olup olmadığı veya çerezlerin toplanıp toplanmadığı gibi bilgilerin bir özetini görüntüler. Kullanıcıların herhangi bir alışveriş yapmadan önce e-ticaret siteleri hakkında hızlı bir fikir edinmelerini sağlayacak.

Başlangıçta Chrome 102 geliştiricilerine özel sürümde görülen bu özellik, bölgesel kısıtlamalar nedeniyle hemen herkes tarafından kullanılamayacak. Bununla birlikte, aşağıdaki bayrağı etkinleştirerek test etmek mümkün: chrome://flags/#page-info-about-this-site. Hatırlatmak gerekirse Google, Chrome 101 ile sekme gruplarının yedeklenmesinin yanı sıra yepyeni bir indirme yöneticisi entegre etmişti. Neler düşünüyorsunuz? Yroumlar kısmından bize bildirin.