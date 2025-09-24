Xiaomi 15T Serisi, Münih’te düzenlenen global lansmanda tanıtıldı. Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro modellerinden oluşan seri kısa sürede çok dikkat çekti. Peki bu iki cihaz arasındaki farklar neler, hangisini almak daha mantıklı? İşte detaylı Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro karşılaştırması.

Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro karşılaştırması

Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro karşılaştırması bu yılın en çok merak edilen telefon karşılaştırmaları arasında yer alacak gibi duruyor. Zira her ne kadar iki cihaz da aslında aynı seriye üye olsalar ve özellikleri de kağıt üstünde oldukça benzer dursa da, bazı önemli nüanslar var. Gelin bu özellikleri detaylıca inceleyelim.

Ekran

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro, her ikisi de 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED panellere sahip. Bu ekranlar, 1.5K çözünürlük (2772 x 1280 piksel) ve 447 ppi piksel yoğunluğu sunarak keskin detaylar ve canlı renkler sağlıyor. Maksimum 3200 nit tepe parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile net görünürlük mümkün oluyor. DCI-P3 renk gamı desteğiyle birlikte HDR10+ ve Dolby Vision sertifikaları, içerik izleme deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Xiaomi 15T modelinde ekran 120 Hz yenileme hızıyla geliyor. Bu da kaydırmalarda ve oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca 3840 Hz PWM karartma teknolojisi, düşük ışıkta göz yorgunluğunu azaltıyor ve gece kullanımında daha rahat bir okuma deneyimi sağlıyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz ve Sirkadiyen Dostu sertifikalarıyla uzun süreli kullanımda göz sağlığını koruyor.

Xiaomi 15T Pro ekran tarafında daha da ileri gidiyor. 144 Hz’e kadar ulaşan ultra akıcı yenileme hızı, özellikle mobil oyuncular için avantaj sağlıyor. Ayrıca LIPO teknolojisi sayesinde yalnızca 1.5 mm inceliğinde çerçeveler sunuluyor. Bu tasarım, cihazın boyutunu büyütmeden daha geniş bir görüntü alanı hissettirmesiyle öne çıkıyor. Pro modelde tam parlaklıkta DC karartma desteği de bulunuyor, bu da yüksek parlaklıkta kullanımda gözleri korumaya yardımcı oluyor.

Her iki modelde de dokunmatik örnekleme hızı 480 Hz’e kadar çıkabiliyor. Bu, ekrana verilen komutların çok daha hızlı algılanmasını sağlıyor ve özellikle oyunlarda rekabet avantajı yaratıyor. Genel olarak, Xiaomi 15T güçlü bir ekran deneyimi sunarken, Xiaomi 15T Pro yenileme hızı, ince çerçeveler ve ekstra göz koruma özellikleriyle daha premium bir deneyim sağlıyor.

Kamera

Kamera tarafında Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro arasında belirgin farklar bulunuyor. Temel model olan 15T, üçlü kamera sisteminde 50 MP ana kamera (ƒ/1.7), 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto kamerayla geliyor. Bu kameralar, 15 mm’den 92 mm’ye kadar uzanan odak uzaklığı sayesinde geniş manzara çekimlerinden yakın plan detaylara kadar farklı sahneleri kapsayabiliyor. Leica iş birliğiyle geliştirilen lensler, doğal renk tonları ve yüksek kontrast üretimiyle günlük fotoğrafçılıkta tatmin edici sonuçlar sunuyor.

Xiaomi 15T Pro ise kamera konusunda çıtayı daha da yükseltiyor. 50 MP ana kamera (ƒ/1.62) Light Fusion 900 sensörüyle destekleniyor ve 13,5 EV dinamik aralık sunarak özellikle düşük ışık koşullarında netlik ve ton doğruluğunu artırıyor.

En büyük fark ise Leica 5x Pro telefoto kamera: Bu lens 5x optik, 10x hibrit ve 20x’e kadar dijital yakınlaştırma sağlıyor. 230 mm’ye kadar çıkan odak uzaklığı, profesyonel seviyede portreler ve uzaktan çekimlerde ciddi bir avantaj yaratıyor. Ultra geniş açı kamera her iki modelde de benzer olsa da Pro modeli daha gelişmiş yazılımsal iyileştirmelerle destekleniyor.

Video tarafında Xiaomi 15T, 4K 60 fps HDR10+ kayıt imkanı sunuyor. Xiaomi 15T Pro ise 8K 30 fps video çekimi, 4K 120 fps yavaş çekim desteği ve LUT profilleriyle profesyonel video düzenleme imkanı sağlıyor. Ayrıca 10-bit Log kayıt özelliği sayesinde renk düzenlemelerinde çok daha geniş bir esneklik mevcut.

Her iki cihazda da 32 MP ön kamera yer alıyor. Leica iş birliği sayesinde portre modunda yeni bokeh efektleri (Wide, Bubbles) ve Leica sokak fotoğrafçılığı modu kullanıcıya daha yaratıcı çekim seçenekleri sunuyor. Ancak Pro model, sensör kalitesi ve telefoto kabiliyeti sayesinde fotoğraf ve video deneyiminde açıkça öne çıkıyor.

Performans

Xiaomi 15T, MediaTek Dimensity 8400-Ultra işlemciyle geliyor. 3 nm üretim süreci sayesinde yüksek verimlilik sağlıyor. Xiaomi 15T Pro ise daha güçlü Dimensity 9400+ işlemciyle geliyor ve GPU performansında önemli bir artış sunuyor. Her iki cihaz da Xiaomi 3D IceLoop soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımda ısınmayı azaltıyor.

Günlük kullanımda iki cihaz arasında farkı hissetmeniz pek mümkün değil. Zira iki işlemci de oldukça güçlü. Fakat 15T Pro modeli hem oyun öncelikli kullanıcılar için hem de cihazı daha uzun süre kullanmak isteyenler için işlemci açısından avantajlı konumda.

Pil ve Şarj

Her iki modelde de 5500 mAh batarya yer alıyor. Fark şarj hızında ortaya çıkıyor. Xiaomi 15T 67W kablolu hızlı şarj desteklerken, Xiaomi 15T Pro 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Bu da Pro modelini yoğun kullanımda daha avantajlı hale getiriyor.

Bağlantı ve Yazılım

Xiaomi 15T Wi-Fi 6E desteği sunarken, Xiaomi 15T Pro Wi-Fi 7 ile daha ileri bir bağlantı standardına sahip. İki cihaz da Xiaomi HyperOS 3 ile geliyor ve Xiaomi Offline Communication özelliği sayesinde hücresel bağlantı olmadan kısa mesafelerde iletişim kurulabiliyor.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Xiaomi 15T, Siyah, Gri ve Rose Gold renk seçenekleriyle 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Xiaomi 15T Pro ise Siyah, Gri ve Mocha Gold renkleriyle 46.999 TL’den başlıyor. Pro model ayrıca 1 TB’a kadar depolama seçeneği de sağlıyor.

Hangisi Alınmalı?

Xiaomi 15T, amiral gemisi deneyimi daha uygun fiyatla isteyen, günlük kullanımda güçlü bir kamera ve ekran arayan kullanıcılar için ideal. Xiaomi 15T Pro ise profesyonel fotoğrafçılık, üst seviye video kaydı, daha hızlı şarj ve ileri bağlantı özellikleri isteyenler için öne çıkıyor.

Kısacası, bütçeniz uygunsa Pro modeli uzun vadede daha güçlü bir yatırım olurken, 15T modeli de fiyat-performans açısından oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

İki cihazın da detaylı özelliklerini incelemek isteyen okurlarımızı aşağıdaki yazılarımızı incelemeye davet ediyoruz.

