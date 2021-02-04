Google Cloud geçen sene milyarlar kaybetti ve bu kötü bir şey değil

Google firmasının sahibi Alphabet 2020 dördüncü çeyrek malî sonuçlarını açıkladı. Raporda firmanın ilk defa Google Cloud ile alakalı olarak bir düşüşü yer alıyor.

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Sonuçlara göre Google Cloud geçen sene oldukça para kaybetmiş durumda. Ancak sonuçlar aynı zamanda firmanın buna rağmen önemli bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

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2020 yılı boyunca firmanın bu bölümü 5.6 milyar Dolar kayıp yaşadı. Kâr durumunda ise 2019 yılına nazaran neredeyse %50’lik önemli bir artış var. Yılın dördüncü çeyreğinde 3.8 milyar Dolar kazanan Google Cloud’ın yıl boyunca geliri ise 13 milyar.

Açık bir şekilde Google firmasının kayıplara rağmen bulut platformuna yatırım yapmaktan mutlu olduğu belli oluyor. Çünkü bulut bilgisayar teknolojisinin gelecekte önemli bir yere sahip olacağı düşünülenler arasında. Dolayısıyla bu tip kayıplar görmezden gelinebiliyor. Örneğin Amazon Web Services de kâr elde etmeden önce yıllarca kayıp yaşamıştı.

Bununla beraber Alphabet firmasının Google Cloud zararlarını kapatacak diğer kârlı işlere de sahip olduğunu hatırlatalım. Örneğin Google Hizmetleri 2020 son çeyreği için 19 milyar Dolar net gelir açıkladı. Bu da geçen senenin rakamına göre %41 artış anlamına geliyor. Youtube ve şirketin reklam bölümü de önemli kâr elde etmiş durumda.

Aynı zamanda Cloud hizmetinin 2020 yılında yaptığı yatırımları da göz önüne alırsak; bu kayıplar nispeten normal gözüküyorlar. Yine de firma her ne kadar bir sürenin ardından Google Cloud hizmetinin kârlı bir hale geleceğini düşünse de, Alphabet aynı zamanda önemli bir rekabetin içinde olduklarının farkında gibi. Yine bununla alakalı son gelen raporların Google Cloud hizmetinin AWS ve Microsoft Azure ile arasındaki performans farkını kapattığını söylediğini de not düşmekte fayda var.