Google Cloud platformundan Türkçe dil desteği kaldırılıyor!
Google Cloud platformu da dahil olmak üzere cloud.google.com domainli sayfaların tamamında Türkçe dil desteği vermeme kararı alındı. Google, Cloud’un sitesine girenlere 15 Ocak 2021’den itibaren desteğin kaldırılacağına dair bir uyarı gösteriyor. Sitede belirtilen tarih gelmiş olmasına rağmen hâlihazırda hala Türkçe desteği var, fakat muhtemelen kısa süre içerisinde alınan karar hayata geçecektir.
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Google Cloud Türkçe kullanıcıları için üzücü gelişme
Google, bulut bilişimi hizmetleri sunduğu Google Cloud’dan Türkçe dil desteğini kaldırma kararı aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, Türkçe’nin kaldırılma kararından Google Konsol ve beraberindeki diğer ek sayfaların tamamı etkilenecek. Yani hem Google Cloud’un Konsol arayüzünde hem de bilgilendirme, özellikler gibi dökümanların yer aldığı sayfalarda Türkçe dil desteği olmayacak.
Google’ın yaptığı duyurunun tam metni şu şekilde: “Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com’da artık desteklenmeyecek. Başka bir dile geçmemeniz halinde konsolunuz varsayılan dil olan İngilizceye (ABD) dönecek. Mobil uygulama indirmeleri 15 Ocak’tan sonra varsayılan dil olan İngilizceye (ABD) dönecek.”
Dikkat çeken nokta şu ki; Google, “Cloud için bundan sonra Türkçe dil desteği olmayacak” demiyor. Bunun yerine var olan Türkçe dil desteğini de tamamıyla kaldıracağını ve Türkçe kullananların arayüzünü varsayılan olarak İngilizce diline geçireceğini belirtiyor. Doğrusunu isterseniz Google’ın bu hamlesi pek de hayra alamet olmayabilir. Zira var olan Türkçe desteğini hiç bozmayıp, şimdiden sonra eklenecek yeni özellikleri/sayfaları Türkçe hale getirmemekle de yetinebilirdi.
Bu arada Google Cloud’un Konsol bölümünde ve cloud.google.com’a yerleştirilen uyarıda belirtilen tarih geldi ve geçti. Bu haberi yazdığım gün olan 16 Ocak’ta Cloud Konsol’a girdiğimde hala Türkçe desteğinin var olduğunu ve arayüzün Türkçe olduğunu görüyorum. Belki de Google, desteğin kaldırılma süresini uzatmıştır ve yeni tarihi siteye eklemeyi unutmuştur. Konuyla alakalı olarak Google Türkiye kanadından resmi bir açıklama henüz gelmediği için bu soruların cevapları maalesef askıda kalıyor.
Google Meet güncellemesi görüşmeler için yeni seçenekler sunuyor
Salgın dolayısıyla işlerin evden yürütüldüğü bugünlerde sanal görüşmeler ve bu konudaki farklı uygulamalar oldukça popüler hale geldiler. Bunun üstüne karantinalarda kalan kişilerin de aileleriyle görüşmek için bu hizmetleri kullanmak istemeleri sebebiyle bu uygulamalar son zamanlarda oldukça geliştiler. Bunlardan birisi de Google Meet.
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Son birkaç ayda çokça değişime uğrayan Google Meet, hala yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Genelde daha çok şirketler tarafından kullanılan uygulamanın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcıların görüşme oluşturması için farklı kolay yollar ekleniyor.
Yeni görüşme kısmına tıklanması durumunda artık üç farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Bunlardan her birisi farklı zamanlarda görüşme oluşturmak için kullanılıyor. Bu seçeneklerin ise Daha sonrası için toplantı oluştur, Anlık toplantı başlat ve Google Takvim’de planla olduklarını görebiliyoruz.
Son seçeneğin seçilmesi durumunda görüşme oluşturabilmek için yeni bir sekmede Takvim uygulamasına gidilmesi gerekiyor. Buradan farklı görüşme ayarlamaları yapılabiliyor. Bu görüşmelere yine görüşme kodu veya bir takma isim ile girmek hala mümkün oluyor.
Güncelleme bu hafta faaliyete geçirildi ancak tam anlamıyla stabil hale gelmesi 15 günü bulabilir. Bu arada Google Meet’in yeni değişiklikleri iş veya normal hesap fark etmeksizin her türlü kullanıcıya açık halde olacak. Ancak Workspace Essentials kullanıcıları için diğer iki seçenek mevcut iken Google Takvim ile planla seçeneğinin ulaşılabilir olmayacağını hatırlatmakta fayda var.
Google en sonunda iOS uygulamalarını güncellemeye başlıyor
7 Aralık’tan beri iOS uygulamalarını güncellemeyen Google, yeni gelen bilgilere göre yakın zamanda güncellemeleri getirmeyi planlıyor.
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Kasım sonlarına doğru Apple, geliştiricilerin kendilerine ne tür bilgiler göndermesi konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre, App Store’un yakın zamanda kullanıcılara gizlilik uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmaya başlayacağından bahsediliyordu. Bunu ise her bir uygulamanın sayfasında uygulamanın onlardan toplayabileceği bazı bilgileri ve bunların ne için kullanılabileceğini görmelerine izin vererek yapacaktı.
Yine bu açıklamada uygulamaların Gizlilik kısmında bu bilgilerin olduğu ve 8 Aralık’tan itibaren yeni uygulamaların ve uygulama güncellemelerinin bu bilgileri vermesi gerektiği söyleniyordu. Ama ilginç bir şekilde Google Aralık 7‘den beri hiçbir iOS uygulamasını güncellememişti. Dolayısıyla iOS uygulamaları için Apple firmasına vermesi gereken gizlilik raporlarını verememişti.
Google’ın uygulamalarını güncellememesinin ardından sözü geçen bilgileri Apple’a vermemek için bunu yaptığı söylenmişti. Ancak şimdi TechCrunch sitesine göre ise Google, Apple’a topladığı bilgileri ve nasıl kullandığının bilgilerini yollayacak. Ama bu duruma karşı çıkılmıyorsa, Google firmasının 7 Aralık’tan beri uygulamalarını neden güncellemediği hala meşru bir soru.
Aslında görülene göre firma 7 Aralık’tan sonra iki uygulamasına güncelleme getirdi. Ancak gerekli bilgileri Apple’a yollamadı. Çünkü TechCruch’ın ilettiğine göre Google çalışanlarının bir çoğu da tatilde olmasından dolayı firma Aralık sonu ve Ocak başı gibi “code freeze” statüsüne giriyor. Yani çalışanlar işte olmadıklarından ötürü firma, acil bir çözüm gerektirebilecek işlemlerini durduruyor.
Salı günü bir Google yetkilisinin açıkladığına göre ise firma, yeni gizlilik etiketlerini uygulamalarına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta ekleyecek. Dolayısıyla şirketler ve genel anlamda her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini de buraya önemli bir not olarak düşmekte fayda var.
Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Başta Microsoft Edge ve Google Chrome olmak üzere Chromium tabanlı tarayıcılar antivirüs kullanan Windows 10 sistemlerinde bazı sorunlara neden olabiliyorlardı. Ancak Chromium için yeni gelen güncellemeyle artık bu tarayıcılar daha akıcı bir şekilde çalışabilecekler.
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Şimdiye kadar Windows 10 işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlarda kısa süreliğine dosya kilitlemeye ayarlanmış antivirüs veya tarama yazılımı olduğunda; Chromium tarayıcılar bazı işlevlerini doğru bir şekilde yapamıyorlardı. Hatta bu sorun, eğer sistem tarayıcısı sistem sürücüsünde yüklü ve Chrome gibi üçüncü parti yazılımları tarıyorsa çok daha belirginleşiyordu. Bu da özellikle kullanıcılar sayfa işareti veya başka bir dosyayı kaydetmek istedikleri zaman internet tarayıcılarında sorun yaşamalarına yol açıyordu.
Chrome Gerrit üzerinden paylaşılan yeni bir yazıda Windows için Google Chrome yönetiminde yer alan Bruce Dawson, Chromium tabanlı tarayıcıların Windows 10 üzerinde antivirüslerle olan uyumsuzluğunu çözeceği düşünülen güncellemeyle alakalı yeni bilgiler verdi.
Dawson’un açıklık getirdiğine göre, antivirüs programları veya başka sistem tarayıcılarının kısa süreliğine bazı dosyaları kilitlemeleri, ImportantFileWriter kullanan dosya veya sayfa işareti kaydı süreçlerinde sık sık sorunlara yol açıyor. Yeni getirilen güncelleme ile ise süreçteki ReplaceFile adımını birkaç kez tekrarlayarak bu sorun çözülmeye çalışılacak. Aynı zamanda gelecek zamanlarda ayarlamalar yapabilmek için tekrarın kaç kez gerektiğini de hesaplayacak bir sistem de mevcut olacak. Son olarak ise bunun sadece Windows’ta olduğu düşünüldüğü için orada işleme geçirildiği de belirtiliyor.
Chromium sistemine dahil edilen bu güncellemenin, Google Chrome, Microsoft Edge ve diğer Chromium tabanlı tarayıcılara sonraki güncellemelerinde gelmesi muhtemel.
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