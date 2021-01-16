Google Cloud platformundan Türkçe dil desteği kaldırılıyor!

Google Cloud platformu da dahil olmak üzere cloud.google.com domainli sayfaların tamamında Türkçe dil desteği vermeme kararı alındı. Google, Cloud’un sitesine girenlere 15 Ocak 2021’den itibaren desteğin kaldırılacağına dair bir uyarı gösteriyor. Sitede belirtilen tarih gelmiş olmasına rağmen hâlihazırda hala Türkçe desteği var, fakat muhtemelen kısa süre içerisinde alınan karar hayata geçecektir.

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Google Cloud Türkçe kullanıcıları için üzücü gelişme

Google, bulut bilişimi hizmetleri sunduğu Google Cloud’dan Türkçe dil desteğini kaldırma kararı aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, Türkçe’nin kaldırılma kararından Google Konsol ve beraberindeki diğer ek sayfaların tamamı etkilenecek. Yani hem Google Cloud’un Konsol arayüzünde hem de bilgilendirme, özellikler gibi dökümanların yer aldığı sayfalarda Türkçe dil desteği olmayacak.

Google’ın yaptığı duyurunun tam metni şu şekilde: “Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com’da artık desteklenmeyecek. Başka bir dile geçmemeniz halinde konsolunuz varsayılan dil olan İngilizceye (ABD) dönecek. Mobil uygulama indirmeleri 15 Ocak’tan sonra varsayılan dil olan İngilizceye (ABD) dönecek.”

Dikkat çeken nokta şu ki; Google, “Cloud için bundan sonra Türkçe dil desteği olmayacak” demiyor. Bunun yerine var olan Türkçe dil desteğini de tamamıyla kaldıracağını ve Türkçe kullananların arayüzünü varsayılan olarak İngilizce diline geçireceğini belirtiyor. Doğrusunu isterseniz Google’ın bu hamlesi pek de hayra alamet olmayabilir. Zira var olan Türkçe desteğini hiç bozmayıp, şimdiden sonra eklenecek yeni özellikleri/sayfaları Türkçe hale getirmemekle de yetinebilirdi.

Bu arada Google Cloud’un Konsol bölümünde ve cloud.google.com’a yerleştirilen uyarıda belirtilen tarih geldi ve geçti. Bu haberi yazdığım gün olan 16 Ocak’ta Cloud Konsol’a girdiğimde hala Türkçe desteğinin var olduğunu ve arayüzün Türkçe olduğunu görüyorum. Belki de Google, desteğin kaldırılma süresini uzatmıştır ve yeni tarihi siteye eklemeyi unutmuştur. Konuyla alakalı olarak Google Türkiye kanadından resmi bir açıklama henüz gelmediği için bu soruların cevapları maalesef askıda kalıyor.