PlayStation Store, yılın en çok beklenen dönemlerinden biri olan The Game Awards haftasında oyuncuların karşısına dikkat çekici bir indirim kampanyasıyla çıktı. Uzun süredir yüksek fiyatlar nedeniyle ertelenen pek çok yapım, PlayStation Store üzerinden çok daha ulaşılabilir seviyelere indi.

PlayStation Store The Game Awards indirimleri, özellikle yüksek bütçeli yapımlarda sunduğu sert fiyat düşüşleriyle dikkat çekiyor. PlayStation Store kapsamında başlatılan bu kampanya, yıl boyunca ödül törenlerinde adı geçen ve oyuncuların radarında olan birçok oyunu kapsıyor.

Oyun İndirimli Fiyat STAR WARS Jedi: Survivor 435 TL Dead Island 2 437,25 TL Baby Steps 636,75 TL Blue Prince 681,85 TL REMATCH 809,25 TL Two Point Museum 839,20 TL NINJA GAIDEN: Ragebound 863,20 TL SHINOBI: Art of Vengeance 909,30 TL Banisher: Ghosts of New Eden 919,60 TL Warhammer 40,000: Space Marine 2 999,60 TL Dragon’s Dogma 2 1.039,60 TL Metaphor: ReFantazio 1.124,50 TL Monster Hunter Wilds 1.399,50 TL Clair Obscur: Expedition 33 1.399,20 TL F1 25 1.450 TL

PS Store cephesinde öne çıkan nokta, indirimlerin yalnızca küçük yapımlarla sınırlı kalmaması. Aksiyon, RPG, spor ve simülasyon türlerinde büyük yapımlar da kampanyaya dahil edilmiş durumda. Türkiye’de döviz kuru ve artan oyun fiyatları düşünüldüğünde, PS Store The Game Awards indirimleri birçok oyuncu için ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

PS Store üzerinden sunulan indirimli fiyatlar incelendiğinde, bazı oyunlarda yüzde 60, yüzde 75 hatta yüzde 85’e varan düşüşler göze çarpıyor. Bu da PS Store kampanyasını klasik sezon indirimlerinden ayıran en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle yeni nesil oyunlara geçmek isteyen oyuncular için bu dönem önemli bir fırsat sunuyor.

PS Store The Game Awards indirimleri, Türkiye’de konsol oyuncuları için yıl sonuna girerken kütüphane genişletmek adına güçlü bir fırsat sunuyor. Kampanyanın süresi sınırlı olduğu için ilgilenen kullanıcıların PS Store üzerinden güncel fiyatları yakından takip etmesi önem taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Store The Game Awards indirimlerinin Türkiye'de oyun satın alma alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?