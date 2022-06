Google, Chrome’u daha da hızlı hale getirmek için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor ve şimdi ilginç bir dönüm noktasına ulaşıldı. Tarayıcı, en iyi MacBook‘lardaki en son güncellemede %20 performans artışıyla sistemdeki en hızlı tarayıcı olarak macOS‘taki tüm rakiplerini geride bıraktı.

Sonuçlar, Chrome’un yanıt vermede 360 ​​puana ulaştığı Apple’ın kendi hız testinden geliyor. Safari’ye göre hızdaki %20’lik artış, Google tarafından Mart 2022’de bildirilen önceki %7’lik rekoru geride bıraktı.

Speed has shaped our work since #Chrome’s launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple’s Speedometer — and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3

— Chrome (@googlechrome) June 5, 2022