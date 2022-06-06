Google, Chrome’u daha da hızlı hale getirmek için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor ve şimdi ilginç bir dönüm noktasına ulaşıldı. Tarayıcı, en iyi MacBook‘lardaki en son güncellemede %20 performans artışıyla sistemdeki en hızlı tarayıcı olarak macOS‘taki tüm rakiplerini geride bıraktı.

Sonuçlar, Chrome’un yanıt vermede 360 ​​puana ulaştığı Apple’ın kendi hız testinden geliyor. Safari’ye göre hızdaki %20’lik artış, Google tarafından Mart 2022’de bildirilen önceki %7’lik rekoru geride bıraktı.

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Speed has shaped our work since #Chrome’s launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple’s Speedometer — and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3 — Chrome (@googlechrome) June 5, 2022

Apple’ın testi, tarayıcının yanıt verme hızını, Chrome’un Apple’ın tarayıcısından %15 daha hızlı olduğu Safari de dahil olmak üzere macOS’ta bulunan 300 rakiple karşılaştırıyor.

MacBook’lar için Chrome’un 2020’nin sonlarında piyasaya sürülen Apple M1 sürümüyle %43 daha hızlı olan mevcut sürümüyle karşılaştırdığımızda, evrim daha da belirgindir.

Google Chrome Android sürümü, yeni güncellemeler ve daha hızlı gezinmeyi sağlayan kullanıcı arayüzü öğeleriyle son zamanlarda %15 daha hızlı hale geldi.

Search Giant‘a göre performans artışına, 2021’de tanıtılan kritik ThinLTO ve JavaScript kod tabanı öğelerini hizalayarak tarayıcının ve içindeki sayfaların yüklenmesini hızlandıran derleme yaklaşımındaki optimizasyonlar neden oldu. Neler düşünüyorsunuz? Yorumları kısmından bize bildirin.