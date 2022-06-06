Acil bir durumda evlerde ışık tutabilen elektrikli ürünlere olan talep artmaya devam ederken, Toyota, güneş panelleri de dahil olmak üzere çeşitli güç kaynaklarına bağlanan kullanışlı bir pil paketi sunarak pazar payı elde etmeyi hedefliyor.

O-Uchi Kyuden adı verilen sistem, 8,7 kWh nominal kapasite ve 5,5 kWh nominal çıkış sağlamak için Toyota’nın Pil Kontrolü gibi elektrikli araçlardan pil teknolojisini kullanıyor. Bu, yalnızca normal durumlarda değil, aynı zamanda doğal afetlerin neden olduğu elektrik kesintilerinde de güvenliğin sağlanmasına ve tüm evin güç kaynağının sağlanmasına yardımcı olur.

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Toyota, evde enerji depolama pazarında Tesla’yı ele geçirdi

Tesla, 2015 yılında Powerwall ve Powerpack ile “Tesla Energy”yi piyasaya sürerken ve Mercedes-Benz ve Renault da kendi alternatiflerini sunarken, artık konutta enerji depolama pazarına girmek Toyota‘ya kalmış durumda.

O-Uchi Kyuden, onu bir fotovoltaik sisteme bağlayarak, gece veya gündüz müşteri ihtiyaçlarına göre uygun miktarda elektrik sağlayabilir. Toyota, bu sistemin kullanımının yenilenebilir bir enerji olan güneş enerjisi kullanımını teşvik edeceğine inanıyor.

Pil ve tüm bileşenleri yaklaşık 200 kilogram ağırlığındadır, bu nedenle duvar yerine zemine monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Otomobil üreticisi ayrıca, yedek güç sisteminin, daha fazla güce ihtiyacınız olduğunda elektrikli bir aracın pilinden çekmek için iki yönlü bir şarj cihazıyla da çalıştığını söylüyor.

Batarya şimdi Japonya’da sipariş edilebilir ve ilk kurulumların bu yıl Ağustos ayında yapılması planlanıyor. Toyota’nın basın açıklaması fiyattan dikkatli bir şekilde bahsetmekten kaçınıyor ancak oldukça yüksek olacağını tahmin ediliyor. Ürünün, şirketin ulusal pazarı dışında mevcudiyetine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.