İnternette gezinmek neredeyse üst düzey bir disiplin haline geldi. Tanımlama bilgileri, her yerde bulunan reklamlar ve sürekli bildirim talepleri arasında, İnternet kullanıcıları bugün zamanlarını araya giren açılır pencerelerden kaçarak geçiriyor. Google, kullanıcının müdahale etmesine gerek kalmadan, fazla müdahaleci olduğu düşünülen bildirimleri otomatik olarak engelleyebilen yeni bir özelliğin entegrasyonunu duyurdu.

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Chrome, bir site tarafından gönderilen bildirimleri devre dışı bırakmak için zaten basit bir yöntem sunuyor. Geçen yıldan bu yana tarayıcı, kullanıcılarının gizliliğini korumak için içeriklerini gizlemeyi bile teklif ediyor. Zamanla, ziyaretçileri bildirimleri kabul etmeleri için kandırmaya çalışan siteleri tespit etmede özellikle etkili oldu. Yakında onları otomatik olarak engelleyerek daha da ileri gidecek.

Chrome, kullanıcılarını sürekli bildirimlerden korumak istiyor

Bir siteden gelen bildirimleri istemeden kabul ettiyseniz ve Chrome bunları fazla müdahaleci bulursa veya site sizi onları açmanız için kandırdıysa, tarayıcı bunları otomatik olarak kapatır. Bu nedenle bu, Chrome tarafından hangi sitelerin müdahaleci olduğunu ve hangilerinin müdahaleci olmadığını belirlemek için kullanılan yöntem sorusunu gündeme getiriyor.

Google, bu özelliğin sitelerin çoğunu etkilemeyeceğini söylerken, “Bildirim spam’i, Chrome kullanıcılarından aldığımız en büyük şikayetlerden biri” dedi. Bu işlevin, kullanıcıların çıkarlarını korumak adına hareket ettiğini ve kullanıcının kontrolü ve takdirine bırakılan bir müdahale olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmıdan bize bildirin.