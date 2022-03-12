Google, Chrome web tarayıcısının performansını iyileştirmek için çok çalışıyor. Önümüzdeki aylarda kilometre taşı yüzüncü güncellemesi öncesinde, şirket Chrome 99 güncellemesini yayınladı. En son güncelleme büyük bir başarıya imza attı. Chrome artık Apple‘ın macOS masaüstü platformundaki en hızlı web tarayıcısı ve bu süreçte yerel Safari tarayıcısını geride bırakıyor.

Google Chrome, macOS’taki En Hızlı Web Tarayıcı!

Yakın tarihli bir resmi blog gönderisinde Google, Chrome 99‘un Mac‘lerdeki performansı hakkında övündü. Şirket, Apple‘daki Safari ekibi tarafından web tarayıcılarının performansını test etmek için geliştirilen Speedometer 2.0 kıyaslama aracıyla en son v99 Chrome güncellemesini test ettiğini söyledi. Chrome bugüne kadarki en yüksek puanı elde etti.

Google, blog gönderisinde, “M99’da Chrome’un Mac’te, Apple’ın bir tarayıcının yanıt verme hızını değerlendiren Hızölçer karşılaştırmasında bugüne kadar herhangi bir tarayıcının en yüksek puanına (300) ulaştığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

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Chrome 99‘un macOS‘taki performansını artıran önemli değişikliklerden biri, “birden çok dosya veya kitaplığa yayılmış olsalar bile, kod tabanının hız açısından kritik kısımlarını satır içi yapan” ThinLTO adlı bir yapı optimizasyon tekniğinin etkinleştirilmesini içeriyor.

Google, ThinLTO tekniği sayesinde Chrome‘un grafik performansının son güncellemeyle macOS‘ta %15 arttığını da belirtti. Ayrıca Chrome‘un Mac‘lerde 17 ay öncesine göre %43 daha hızlı hale geldiği de ortaya çıktı.

Karşılaştırmalar, bir tarayıcının ne kadar hızlı olduğuna dair nihai karar vericiler olmasa da, en azından Google Chrome‘a ​​Safari‘ye göre hafif bir avantaj sağlıyor. Siz hangi web tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Bize yorumlarda bildirin.