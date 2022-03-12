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Gaming Bilgisayar Şıklığı

Acer Aspire 7 A715 modelinin tasarımına bakacak olursak koyu renkli şık bir metal gövde ile gelen bilgisayar duruşuyla da dikkat çekiyor. Şık yapısının sunduğu zengin port seçenekleriyle görünüşünü tamamlıyor. Modelin sol tarafında iki adet SuperSpeed USB 5 Gb/sn Type-A girişi, bir adet Type C girişi, HDMI bağlantı noktası ve ethernet portu yer alıyor. Sağ tarafında ise bir adet kulaklık girişi ve USB A bağlantı yuvası bulunuyor. Ayrıca aydınlatmalı klavyesiyle birlikte tasarım detayları da tamamlanmış oluyor. Yaklaşık 2,5 kg ağırlığında olan bilgisayar taşınması kolay modeller arasında yer alıyor.

Oyunculara Özel Ekran

Acer Aspire 7 A715 bir oyuncu bilgisayarında olması gereken ekran özelliklerini sizlere sunabiliyor. 15,6 inç boyutunda bir ekrana sahip olan bilgisayar 1920×1080 Full HD çözünürlük değerini sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sunan model ile birlikte görüntü kalitesi ve ekrandaki detaylar oldukça keskin bir şekilde veriliyor. İnce çerçeveleri sayesinde %81,61’lik ekran-gövde oranı bulunuyor.

Sürükleyici Performans Deneyimi

Tam bir oyuncu bilgisayarı olan Acer Aspire 7 A715, gücünü altı çekirdekli AMD Ryzen 5 5500U işlemcisinden alıyor. 2,1 Ghz hızında çalışan bu işlemciye 4GB GDDR6 Nvidia GeForce GTX1650 ekran kartı eşlik ediyor. Bu sayede performansı da üst seviyelere çıkıyor. Ayrıca 3200Mhz Bellek Hızı olan 8GB RAM’i 32GB’a kadar arttırabiliyorsunuz ve 256GB SSD kapasitesini de 1TB’ye kadar arttırabileceğiniz gaming bilgisayar, güncel oyunların tamamını yüksek performanslı bir şekilde oynatabiliyor. Bununla birlikte isterseniz boş slotları sayesinde hem RAM’i hem de depolamayı arttırabiliyorsunuz. Free Dos olarak satın alınan bilgisayara istediğiniz yazılımı kolayca yükleyebiliyorsunuz.

Uzun Batarya Ömrü

Acer Aspire 7 A715 güçlü bataryası sayesinde bir oyuncu bilgisayarı olmasının yanında gün içerisinde de sizi yalnız bırakmıyor. 6 saate varan bir pil ömrü bulunan model ile isterseniz internette gezinin, isterseniz video içerik tüketin batarya konusunda problem yaşamıyorsunuz. Küçük boyutlara sahip olan şarj aletini de istediğiniz zaman kolayca yanınızda taşıyabiliyorsunuz.

Gecikmesiz Bağlantı Özellikleri

Bir Gaming bilgisayarın olmazsa olmazı bağlantı seçenekleridir. Ethernet bağlantısının dışında WiFi 5’e göre 3 kata kadar daha hızlı olan çift bantlı WiFi 6 bağlantısı ile gelen Acer Aspire 7 A715 Gamin laptop bu sayede gecikmesiz bir oyun deneyimini de sağlayabiliyor.

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