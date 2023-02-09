Google, Çeviri için yapay zekâ tabanlı yeni özellikler duyurdu. Araç şimdi gelişmiş bağlamsal arama, Google Lens ile artırılmış gerçeklik çevirisi ve ayrıca iOS işletim sistemi için yeniden tasarlanmış bir uygulama sunuyor. Yeni özelliklerle bilikte bazı dillerde aynı kelime farklı anlamlarda kullanıldığından, Google Çeviri bağlama göre yorumlama sağlayacaktır. Buna deyimler de dahildir, ancak şimdilik yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve İspanyolca dillerinde desteklenecek.

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Uygulama ayrıca Google Lens entegrasyonu ile cihazın kamerasını kullanarak arama yapmaya da izin verecek. Platform, makine öğrenimini kullanarak karmaşık görüntülerdeki metinleri daha doğal bir şekilde çevirmeyi vaat ediyor.

Bununla birlikte, ikinci özellik hala en az 6GB RAM’e sahip Android telefonlara özel olacak. Duyuruda Google ayrıca web görüntüsü çevirisini herkese genişlettiğini bildirdi.

Son olarak Google Translate, Android’de zaten yayınlanmış olan iOS uygulamasının yeniden tasarlanmasıyla daha fazla erişilebilirlik vaat ediyor. Yeni uygulama, yazı yazmak için daha büyük bir ekran, sesli giriş, Lens kamera ile çeviri ve konuşmaları çevirmek için daha erişilebilir giriş noktaları sunuyor.

iPhone ve iPad’lere yönelik yazılım, metne göre ayarlanan dinamik yazı tipi, alternatif çeviriler ve sözlük tanımları ile daha az dokunuşla dil seçmek ve daha okunaklı sonuçlar elde etmek için yeni hareketler içeriyor. Uygulama, indirilebilecek 33 dil daha kazanmıştır.

Google, yeni özelliklerin Çeviri mobil cihazlarda ve Web’de kullanırken yararlı ve bağlamsal bilgi sağlamayı” amaçladığını söylüyor. Çeviri aracının yaklaşık 1 milyar kullanıcısı var.