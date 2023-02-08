Piyasaya sürülmesinden bu yana Windows 11’e yöneltilen başlıca eleştirilerden biri, işletim sistemini birçok bilgisayarla uyumsuz hale getiren oldukça yüksek donanım gereksinimleri olmuştur. Bu gerekliliklerden bazıları o kadar spesifik ki, muhtemelen şu ana kadar PC’lerin yalnızca yüzde 20’sinden daha azına girebilen yeni sürümün benimsenmesini önemli ölçüde yavaşlatıyor.

Neyse ki, yeterince güçlü bir makineye sahip olmayanlar için artık bu soruna bir alternatif Tiny11 duyuruldu. Bu, işletim sisteminin sadece donanım erişim çıtasını önemli ölçüde düşürmekle kalmayıp aynı zamanda birçok gereksiz unsuru da ortadan kaldıran yeni bir sürümüdür.

Tiny11 daha az güçlü makinelerde Windows 11’in yerini almak istiyor

NTDEV tarafından tasarlanan Tiny11, esasen Windows 11 Pro 22H2 tabanlı bir ISO’dur. Geliştiricinin belirttiği gibi, “önceden yüklenmiş yazılım ve standart bir Windows kurulumunun rahatsızlığı olmadan rahat bir bilgisayar deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi” içeriyor.

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Windows 11 Pro 22H2’nin bu sadeleştirilmiş modu, kurulum için yalnızca 8GB depolama alanı, 2GB RAM gerektirir ve belki de en iyi kısmı, TPM ve Secure Boot gerektirmez. Hatırlatmak gerekirse, TPM 2.0 ve Secure Boot, Windows 11 piyasaya sürüldüğünde, özellikle piyasadaki çok az sayıda bilgisayarın uyumlu olması nedeniyle, eleştirilerin arkasındaki ana suçlulardı. NTDev, işletim sistemi dosyalarının 6,34 GB yer kapladığını, silinmeden kurtulan uygulamaların ise 1,59 GB yer kapladığını ortaya koyuyor.

Son olarak, bu değiştirilmiş sürümlerde sıklıkla olduğu gibi, ana dezavantajlardan biri güncellemelerin izlenmesidir. Yeni sürümleri Windows Update’ten yükleyemeyeceksiniz, bu nedenle yeni özelliklerin yayınlanmasını takip etmeniz ve istediklerinizi manuel olarak yüklemeniz gerekecek. Geliştirici şimdilik ayda en az bir güncelleme yapılacağını söylüyor.