Apple’ın araç içi bilgi-eğlence sistemlerini bir üst seviyeye taşıyan yeni nesil platformu, ilk olarak lüks segmentte karşımıza çıkmıştı. Ancak bu özel deneyim artık daha fazla kullanıcıya ulaşmaya hazırlanıyor. Peki, Apple CarPlay Ultra tam olarak nedir ve hangi markalarla yaygınlaşacak?

Apple CarPlay Ultra Deneyimi Yeni Markalarla Genişliyor

Yeni nesil Apple CarPlay Ultra, standart CarPlay deneyimini kökünden değiştiriyor ve bu gelişmiş otomotiv teknolojileri artık daha fazla araçta yerini alacak. Geçtiğimiz yıl tanıtıldığında yalnızca Aston Martin’in lüks modellerinde sunulan bu sistem, artık daha yaygın markaların yeni modellerinde de kendine yer bulacak.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, Apple CarPlay Ultra bu yılın ikinci yarısından itibaren en az bir büyük Hyundai veya Kia modelinde sunulmaya başlanacak. Bu gelişme, Apple’ın otomotiv dünyasındaki etkisini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

CarPlay Ultra Neler Sunuyor?

Standart CarPlay’in aksine, Apple CarPlay Ultra aracın kendi sistemleriyle çok daha derin bir entegrasyon sağlıyor. Bu sayede sürücüler, iPhone’larını bağladıklarında sadece müzik veya navigasyon gibi uygulamaları değil, aynı zamanda aracın temel fonksiyonlarını da Apple arayüzü üzerinden kontrol edebiliyor.

Sistem, aracın gösterge paneline, klima kontrollerine, radyo ayarlarına ve hatta geri görüş kamerası gibi donanımlarına doğrudan erişim imkanı tanıyor. Arayüz, her araç markasının kimliğine uygun olarak özelleştirilebiliyor ve sürücülere farklı tasarım seçenekleri sunuyor. Bu entegrasyon, aracın hız, yakıt seviyesi ve motor sıcaklığı gibi verilerini de ekrana taşıyor.

Hangi Markalar Destekliyor, Hangileri Mesafeli?

Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte destekleyen marka sayısı da artıyor. Şu an için kesinleşen ve beklenen markalar şunlar:

Aston Martin: Sistemin ilk sunulduğu marka.

Hyundai: Yıl sonuna doğru yeni modellerinde sunması bekleniyor.

Kia: Hyundai ile birlikte yeni modellerinde destek sunacak.

Genesis: Hyundai grubunun lüks markası da bu teknolojiye geçiş yapacak.

Ancak her otomobil üreticisi bu yeni teknolojiye sıcak bakmıyor. BMW, Ford ve Rivian gibi bazı büyük markalar, kendi bilgi-eğlence sistemlerini geliştirmeyi tercih ederek Apple CarPlay Ultra‘ya mesafeli durduklarını belirtti. General Motors ise standart CarPlay desteğini yeni elektrikli araçlarından kaldırarak bu konuda en net tavrı sergileyen üreticilerden biri oldu.

Tesla’nın ise Apple CarPlay Ultra desteği sunması beklenmiyor, ancak standart CarPlay için bir entegrasyon üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunuyor. Bu durum, Apple’ın otomotiv pazarındaki yerini sağlamlaştırırken, üreticiler arasındaki rekabeti de artırıyor.

