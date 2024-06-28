Google, Google Çeviri için büyük bir adım atarak 110 yeni dil desteği eklediğini duyurdu. Şirket, uzun süredir talep edilen diller arasında yer alan Kantonca gibi dillerin de artık desteklendiğini belirtiyor. Kantonca, özellikle Güney Çin’de yaygın olarak kullanılıyor ve Mandarin ile aynı yazı sistemini paylaşıyor.

İçindekiler Google Çeviri yapay zeka ile artık daha fazla dil destekliyor

Google Çeviri yapay zeka ile artık daha fazla dil destekliyor

Google, bu yeni dillerin eklenmesinde üretken yapay zeka teknolojisinin rolünü vurguluyor. PaLM 2 büyük dil modeli, benzer diller arasındaki farkları anlamak ve çeviri kalitesini artırmak için kullanılıyor. Örneğin, Hintçe’ye benzer Awadhi ve Marwadi gibi dillerde olduğu gibi.

Şirket, dünya genelinde konuşulan yaklaşık 7.000 dilden hedeflediği en az 1.000 dil için çeviri desteği eklemeyi planlıyor. Bu çaba, bölgesel lehçeler ve yazım farklılıkları gibi zorluklarla karşı karşıya olsa da, yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle bu engellerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Google, Google Çeviri’nin bu genişleme ile daha kapsamlı ve doğru çeviri hizmeti sunmayı amaçladığını belirtiyor. Yeni eklenen diller arasında Portekizce (Portekiz varyantı), Tibetçe, Sicilyaca ve Tahiti dili gibi dikkat çeken seçenekler bulunuyor.

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Google’ın yeni dil desteği hakkında daha fazla bilgiye şirketin destek sayfasından ulaşabilirsiniz.