Google, aynı adı taşıyan ünlü arama motorunda, Sonuçlar Sayfasının dikkat çekici bir şekilde yeniden tasarlandığı bir güncelleme duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan testlerde kullanıcılar, “Daha fazla sonuç gör” düğmesini bulana kadar altı sayfaya eşdeğer bağlantılar arasında “kaydırma” yapabilecekler. Bu değişiklik, daha önce ‘o’ harfi kullanılarak stilize edilen ve numaralandırılan geleneksel çok sayfalı formatta önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

Şirket, kullanıcıların “daha az tıklamayla daha faydalı sonuçlar bulması” gerektiğini ve “parmaklarının ucunda daha fazla bilgi” aracılığıyla ilham bulmalarını kolaylaştırdığını belirtiyor. Ayrıca, SearchEngineJournal’ın da belirttiği gibi, Google’ın otomatik özellikleriyle “rekabet etmek” için daha fazla alan olduğundan, bu değişiklik sıradan sayfaların da lehine olacaktır.

Ayrıca bkz: Apple, App Store Fiyatlandırmasını 700 Yeni Fiyat Noktasıyla Güncelledi!

Ayrıca bu bağlamda Google, yalnızca Sonuç Sayfası konumlarını izlediği için değişikliğin Search Console raporlarını etkilemeyeceğini de doğruluyor.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm

— Google (@Google) December 5, 2022