Apple, App Store’un fiyatlandırmasında ilk lansmanından bu yana yapılan en büyük değişikliği duyurdu. Geliştiriciler artık 700 yeni fiyat noktasına ve şirkete göre “App Store ülkesi veya bölgesi başına fiyat belirlemeyi, döviz kuru değişikliklerini yönetmeyi ve daha fazlasını kolaylaştıracak” yeni fiyatlandırma araçlarına erişebilecekler.

App Store yeni fiyatlandırma

Yenilenen App Store fiyatlandırma sistemi kapsamında, tüm geliştiriciler daha önce çoğu uygulama için mevcut olan fiyat noktası sayısının yaklaşık on katı olan 900 fiyat noktası arasından seçim yapabilecek. Böylece 600 yeni fiyat noktasının yanı sıra talep üzerine ekstra 100 yüksek fiyat noktası daha seçilebilecek.

Apple, 0,29 dolardan başlayan ve 10.000 dolara kadar çıkabilen (özel istek üzerine) yeni fiyatlandırma kademelerinin, fiyatları 10 dolara kadar 0,10 dolarlık artışlarla, 10 ila 50 dolar arasında 0,50 dolarlık artışlarla vb. artırarak geliştiricilere daha geniş bir seçenek yelpazesi sunacağını iddia ediyor.

Paketleri ve yıllık planları daha iyi yönetmek için App Store artık geleneksel 0,99$ ve X,99€’nun ötesinde iki tekrarlı rakamla başlayanlar (örn. ₩110.000) ve yuvarlatılmış fiyat bitişleri (X,00 veya X,90 gibi) dahil olmak üzere daha geniş bir fiyatlandırma kurallarını desteklemektedir.

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Uygulama içi satın alımlar isteğe bağlı olacak ve tüm geliştiriciler kendi vitrin kullanılabilirlik politikalarını belirleyebilecek. Yerel vergiler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları hesaba katmak için Apple, belirli bölgelerdeki fiyatlarını periyodik olarak revize ediyor.

Firma duyuruda ayrıca, dağıtım kanalları arasında fiyat paritesini korumaya yardımcı olmak için finansal veri kaynaklarından kamuya açık döviz kuru bilgilerini kullandığını belirtti.

Kullanılabilirlik

Bugünden itibaren, abonelik uygulaması geliştiricileri, diğer 174 pazarda ve 44 para biriminde otomatik olarak fiyat oluşturmak için temel olarak kullanmak üzere en aşina oldukları pazarı seçebilirler.

Geliştiriciler isterlerse fiyatları mağaza bazında belirlemeye devam edebilirler. Vitrin bazında fiyatlandırma için uygulama genelindeki bu destek, 2023 ilkbaharından itibaren herkes tarafından kullanılabilecektir.