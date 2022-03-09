Google, Android Uygulamaların “Arşivlemesine” Olanak Tanıyan Yeni Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Bir akıllı telefonda, özellikle düşük kaliteli modellerde depolama sıkıntısı genel bir problemdir. Google bunun üstesinden gelmek için, uygulamaları isteyerek kaldırmaya gerek kalmadan bunu çözmeyi amaçlamaktadır. Şirket, insanların akıllı telefonlarında biraz yer kazanmak için uygulamaları “arşivlemelerine” olanak tanıyan yeni bir özellik sunacağını duyurdu.

Android Uygulama Arşivleme Bu Yıl Telefonlara Geliyor

Google resmi bir blog gönderisinde, uygulama arşivlemenin bir akıllı telefonda uygulamaların kaplayabileceği alanın %60’ını boşaltmaya yardımcı olacağını ortaya koydu. Bu uygulamaları tamamen kaldırmak yerine, uygulamaların bir kısmını telefondan geçici olarak kaldırarak yapılacaktır.

Bununla birlikte Google, bir uygulama arşivlendiği sürece kullanıcı verilerini kaydetmek için arşivlenmiş APK‘lar adlı yeni bir Android paketi sunacak. Arşivlenen uygulamanın akıllı telefonunuzda kalacağını ve fikrinizi değiştirip tekrar harekete geçirmek isterseniz kolayca geri yüklenebileceğini bilmelisiniz.

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Bu özellik, iOS‘un uygulama boşaltma işlevinin işleyişine benzer. Bilmeyenler için, kullanıcıların uygulamayı kaldırmak yerine bir uygulamayı boşaltmasına ve depolama alanından tasarruf etmesine olanak tanır. Uygulamayı cihazdan kaldırır ancak tüm verileri yerinde tutar, böylece bir kullanıcı uygulamayı yeniden yüklediğinde sorun olmaz.

Özelliğin hem kullanıcılara hem de geliştiricilere fayda sağladığı söyleniyor. Google‘ın belirttiği gibi, “Bir kez başlatıldığında, arşivleme hem kullanıcılara hem de geliştiricilere büyük faydalar sağlayacaktır. Kullanıcılar bir uygulamayı kaldırmak yerine uygulamayı “arşivleyebilir” – geçici olarak yer açabilir ve uygulamayı hızlı ve kolay bir şekilde yeniden etkinleştirebilir. Geliştiriciler, favori uygulamalarına geri dönmek için daha az kaldırma ve önemli ölçüde daha düşük sürtünmeden yararlanabilir.“

Google‘ın uygulama arşivleme APK‘ları geliştiricilere ulaşmaya başladı ve uygulamaları arşivleme seçeneği bu yılın sonunda genel kitleye ulaşacak. Şu anda Geliştirici Önizleme aşamasında olan Android 13 ile tanıtılma şansı var.

Bu özellik, en az 256 GB depolama alanına sahip Android telefonlar için gerekli olmasa da, genellikle depolama alanı düşük olan uygun fiyatlı cihazlar için kesinlikle kullanışlı olabilir.