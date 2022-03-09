Akıllı Telefonlar
APPLE YAPTI YAPACAĞINI! | iPhone SE, iPad Air, M1 Ultra ve dahası…
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Dün akşam Türkiye saatiyle 21:00’da gerçekleşen etkinlikte Apple yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında yeni iPhone SE, yeni iPad Air, yeni MAC Studio, yeni M1 Ultra işlemcisi yer alıyor. Bunların dışında Apple, Türkiye’deki satışta olan ürünlerinin hepsine %20 oranında zam yaptı. Eren ve Aydoğan, Apple etkinliğinde tanıtılan ürünlerle birlikte fiyatlarını ve mevcut ürünlere gelen zamları ele alıyor.
Peki siz Apple etkinliğinde tanıtılan ürünlerden en çok hangisini beğendiniz? Ya da fiyat konusundaki eleştirileriniz neler? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
#Apple #PeekPerforrmance #AppleEvent
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