Google, Play Store ve Android için ‘temel girişimlerini’ vurguladı. Google yaptığı açıklamada, 2023 yılında Android’i daha ‘özel bir mobil ekosistem’ haline getirmeye odaklanacağını belirtti. Ayrıca, bu yıl Google Play‘in Veri güvenliği bölümünde geliştirmeler yapılacak ve geliştiricilerin kullanıcı verilerini nasıl topladığı, paylaştığı ve koruduğu konusunda daha fazla şeffaflık sağlanacak. Ayrıca, yeni bölüm silme uygulamaları konusunda daha fazla açıklık ve kontrol sağlamayı amaçlıyor.

Teknoloji devi, plana devam etmeden önce inovasyon ve kullanıcı veri güvenliği arasında bir denge kurmaları gerektiğini belirtti. Bu nedenle Google, veri politikalarını ve platformu bu tür fırsatları ele alacak şekilde nasıl geliştirebileceklerini tartışmaya başladı.

Google Play, çocukların ve ailelerin korunmasını güçlendirmek için politikaları da güncelliyor

Google, bu yılın Şubat ayında geliştirici desteğini daha da güçlendirmek için ‘Play Geliştirici Topluluğu’nu başlattı. Şirket ayrıca doğrudan politika desteği sunan Google Play Geliştirici Yardım Hattı gibi pilot programlarını da genişletiyor. Google, “pilot uygulamayı 26 ülkede yaklaşık 60.000’e çıkardığını vurguluyor.

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Google, aileler için Google Play Store’u geliştirerek harika uygulamaları kolayca keşfetmelerini ve çocuklarının güvenliğini korumak için politika güncellemeleri almalarını sağladı. SDK cephesinde, geliştiriciler hangi SDK’ların daha iyi ve daha güvenilir olduğuna karar vermek için yardım istiyorlardı. Bu nedenle Google Play, SDK sağlayıcılarının Play Console ve Android Studio aracılığıyla belirli SDK sürümleriyle ilgili kritik sorunlar hakkında geliştiricilere doğrudan mesaj göndermelerine olanak tanıyan yollar oluşturdu.