Google, gizliliği, güvenliği, performansı, geliştirici üretkenliğini ve kullanıcı özelleştirmesini iyileştiren Android 14’ün ikinci Geliştirici Önizlemesini yayınladı. Tabletlerde, katlanabilir cihazlarda ve daha fazlasında geniş ekran cihaz deneyimini daha da geliştiriyor. Gelin Android 14 ile gelecek olan ve şimdilik açıklanan yeniliklere göz atalım.

Android 14, tablet desteği ve katlanabilir form faktörleriyle yeni bir rahatlık düzeyi getiriyor. Google, geliştiricilerin uygulamalarını hızlı bir şekilde başlatmasına yardımcı olmak için büyük ekranlar ve katlanabilir ekranlar oluşturmaya başlamayı sağladı. Ayrıca, büyük ekranlar için uygulama kalitesi kılavuzu, uygulamanızı incelemek için ayrıntılı kontrol listeleri içerir. Ayrıca, düşük gecikmeli kalemi ve hareket tahminini destekleyen kitaplıklar piyasaya sürüldü.

Android 14, kullanıcılara herkes için en yüksek kaliteli platformu sunmayı taahhüt ederek gizliliğin ve güvenliğin her zaman merkezde olmasını sağlar. Uygulama sanal alanı, açık kaynak kodu ve açık uygulama geliştirme ile, kullanıcılar bilgilerini korumak için daha fazla kontrole sahip olur.

Google, Android 4.4 ve sonraki sürümlerde medyaya izinsiz erişim için Fotoğraf Seçici’nin kullanılmasını önerir. Görsel medya izinlerini (SDK 33+) kullanan uygulamalar için, Android 14 kullanıcıları hangi fotoğraf ve videolara erişim vereceğini seçebilir.

Android 14, Google tarafından Android 4.4 (API seviye 19) cihazlarına kadar desteklenen bir platform API’si olan Credential Manager’ı sunar. API, kullanıcı tarafından yapılandırılan kimlik bilgisi sağlayıcılarla kimlik bilgilerini alma ve saklama yeteneğiyle oturum açmayı daha basit ve daha güvenli hale getirir. Android 14 uygulamalarının, örtülü niyetlerle bekleyen niyetler oluştururken ekstra önlem alması gerekir.

Android 10 ve üstü, arka planda başlatma etkinliğini azaltmak için kısıtlamalara sahiptir. Android 14 ile ön plan uygulamaları, diğer uygulamaların başlatabileceği etkinlikler üzerinde daha fazla kontrole sahiptir. Kesintisiz bir deneyim sağlamak için, Android 14’ü hedefleyen uygulamaların bir PendingIntent gönderirken veya bir Hizmet bağlarken ayrıcalıklar vermesi gerekir. Android 14, deneyiminizi her zamankinden daha sorunsuz hale getirmek için bir dizi iyileştirme getiriyor. Kolaylaştırılmış arka plan çalışması sayesinde sistem sağlığı, pil ömrü ve kullanıcı deneyimi artar.

