Google, akıllı telefon ekranları için Android Auto özelliğini kapatmaya karar verdi. Şirket, kapanması için kesin bir tarih vermedi ancak sona ermek üzere ve kullanıcılara artık popüler hizmeti değiştirmek için seçeneklere bakmaları tavsiye ediliyor.

Google’ın herhangi bir sebep göstermeden ürünleri kapatma alışkanlığı var, ancak bu durumda şirket, muhtemelen Android Auto yüklü olarak gelen arabalara taşınan insanlara güveniyor. Bununla birlikte Google, Android Auto’nun yakında telefonunuzun ekranından kalkacağına dair ipuçları veriyor.

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Android 12, akıllı telefonlara önceden yüklenmiş Android Auto olmadan gelen ilk sürüm oldu. Şimdi Google, en son rapora göre piyasadaki telefonlarda en popüler Android işletim sistemi olan Android 11 sürümüne aynı hamleyi yapıyor. Android 11 telefonda Android Auto kullanmaya çalışan kişiler, “Telefon ekranları için Android Auto yakında çalışmayı durduracak” mesajını görüyor.

Peki şimdi Android Auto akıllı telefonlarda kullanılamadığına göre ne olacak? Google, Android Auto destekli araba satın alanların hizmeti kullanmaya devam edebileceğini söylüyor. Ancak Android Auto mobil uygulamasını kullananlar, Google’ın mobil sürüş deneyiminin bir sonraki evrimi olduğunu iddia ettiği Google Asistan sürüş modu özelliğine geçecek.

Google, Android Auto mobil uygulamasının fişini ne zaman çekmeyi planladığı konusunda daha fazla netlik sunmadı, ancak o zamana kadar kullanıcılar, en azından kararana kadar hizmeti kullanmaya devam edebilir. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.