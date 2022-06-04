Valve, şirketin her ay gerçekleştirdiği Steam donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını yayınladı. Mayıs 2022 raporu, Windows 11’in istikrarlı tırmanışını sürdürdüğünü ve %20‘ye yaklaştığını gösteriyor.

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Mayıs 2022’de Windows 11 %18,94’ten %19,59‘a yükseldi, bu da neredeyse her beş Steam müşterisinden birinin Microsoft’un en yeni işletim sistemine geçtiği anlamına geliyor. Windows 11’in sağlıklı büyümesine rağmen, Windows 10 %73,89 (+0,34 puan) ile liderlik konumunda yer alıyor. Microsoft, Windows 10’u en az 2025’e kadar desteklemeyi planlıyor, bu nedenle Windows 10’un yakında önemli bir zemin kaybetmesi şuan pek mümkün gibi görünmüyor.

Eski Windows geçen ay bazı puanlar kaybetti, ancak toplam pazar payları %3’ün biraz üzerinde. Genel olarak, Steam kullanıcılarının %96.68‘i (+0.37 puan) Windows’u diğer işletim sistemlerine tercih ediyor. Apple’ın macOS’u %2,20 (-0,35 puan) ve Linux yalnızca %1,12 (-0,02 puan) ile üçüncü sırada yer alıyor.

Donanım açısından en popüler işlemciler, grafik kartları ve yapılandırmalar

İşlemci: 2,3 ila 2,69 GHz saat hızına sahip 4 çekirdekli CPU’lar. Intel %67,19 (-1,23 puan) ve AMD %32.8 (+1,24 puan) paya sahip.

2,3 ila 2,69 GHz saat hızına sahip 4 çekirdekli CPU’lar. Intel %67,19 (-1,23 puan) ve AMD %32.8 (+1,24 puan) paya sahip. GPU: Nvidia %75,93, AMD %8,95 ve Intel %8,95’e sahip. En popüler grafik kartları Nvidia GTX 1060, Nvidia GTX 1650 ve Nvidia GTX 1050 Ti oldu.

Nvidia %75,93, AMD %8,95 ve Intel %8,95’e sahip. En popüler grafik kartları Nvidia GTX 1060, Nvidia GTX 1650 ve Nvidia GTX 1050 Ti oldu. RAM: 16 GB

16 GB Video Belleği: 8 GB

8 GB Birincil Ekran: 1920 x 1080

1920 x 1080 VR: Oculus Quest %47,99 (+0,01 puan), Valve Index %15,79 (+0,44 puan) ve Oculus Rift %10,94 (-0,12 puan) ile üçüncü