Google, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Android Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin beklenen şekilde çalışmadığını açıkladı. BBC’nin araştırmasına yanıt veren teknoloji devi, deprem anında milyonlarca kişinin zamanında uyarı almasının mümkün olduğunu ancak algoritmalardaki bir hata nedeniyle bu fırsatın kaçırıldığını kabul etti.

Google’dan 6 Şubat Depremleri İtirafı: “Uyarı Sistemi Yetersiz Kaldı”

Google’ın verdiği bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinde sistem doğru şekilde çalışmış olsaydı deprem merkezinden 157 kilometreye kadar olan bölgede yaşayan yaklaşık 10 milyon kişi en yüksek seviyedeki “Harekete Geç” uyarısını alabilecekti. Bu uyarı, telefonun tüm ekranını kaplayan ve yüksek sesle çalan bir alarm ile kullanıcıları sarsıntı başlamadan önce harekete geçmeye teşvik ediyor.

Ancak sistem yalnızca 469 kişiye bu ciddi uyarıyı gönderebildi. Yaklaşık 500 bin kişi ise daha düşük seviyedeki “Dikkatli Ol” uyarısını aldı. Oysa ki bu sarsıntılar, sabaha karşı 04:17’de meydana gelmiş ve çoğu kişi uykudayken yakalanmıştı. Bu nedenle zamanında yapılacak bir uyarı, birçok insanın binayı terk etmesine olanak tanıyabilirdi.

Google mühendislerinin Science dergisinde yayımladığı makaleye göre, algoritma ilk depremi sadece 4,5 ile 4,9 büyüklüğünde sandı. Oysa depremin gerçek büyüklüğü 7,8’di. Bu hatalı hesaplama, uyarı sisteminin yanlış sinyaller vermesine neden oldu. İkinci büyük depremde ise sadece 8.158 telefona “Harekete Geç” uyarısı gitti.

Depremden sonra yapılan simülasyonlarda, güncellenen sistemin aynı koşullarda 10 milyon kişiye ciddi uyarı, 67 milyon kişiye ise hafif uyarı gönderebildiği gösterildi. Google, algoritmayı geliştirdiklerini ve sistemin 98 ülkede aktif olarak kullanıldığını da vurguladı.

ABD merkezli Pacific Northwest Seismic Network’ün direktörü Harold Tobin, deprem gibi kritik konularda kullanılan teknolojilerin nasıl çalıştığı konusunda maksimum şeffaflık gerektiğini söyledi. Diğer uzmanlar ise, yeterince test edilmemiş sistemlerin ulusal uyarı sistemlerinin yerini alamayacağını savundu.

Google, Android Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin mevcut ulusal sistemlerin yerine geçmediğini ve yalnızca destekleyici bir rol üstlendiğini tekrar hatırlattı. Ancak bu açıklama, 55 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bir felakette sistemin beklentileri karşılayamaması gerçeğini değiştirmedi.

İlginizi Çekebilir: Yerli WhatsApp alternatifi yolda! Yerli mesajlaşma uygulaması müjdesi geldi!

Bu olay sizce deprem teknolojilerinde daha fazla yerli çözüm arayışına neden olur mu? Google gibi devlerin bu tip sistemlerdeki hataları ne kadar tolere edilebilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. En güncel teknoloji haberleri için bizi takipte kalın.