Yerli sosyal medya girişimlerine ilginin arttığı bu dönemde, yerli mesajlaşma uygulaması konusunda da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Kısa süre önce beta sürümüyle yayınlanan NEXT Teknofest Sosyal uygulaması, yalnızca birkaç hafta içinde 250 bin kullanıcıya ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Peki bu yerli girişimin ardından, yerli WhatsApp alternatifi olacak bir mesajlaşma uygulaması da olacak mı?

Yerli mesajlaşma uygulaması yolda: WhatsApp alternatifi geliyor mu?

Ücretsiz şekilde indirilebilen ve “Sosyal Ağ” kategorisinde yer alan NEXT Teknofest Sosyal, Temmuz ayının en çok indirilen yerli uygulamalarından biri oldu. Kullanıcıların yoğun ilgisi sonrası bazı kişiler, uygulama üzerinden doğrudan Selçuk Bayraktar’ı etiketleyerek bir mesajlaşma özelliği talebinde bulundu.

Bu talebe yanıt veren Bayraktar, yaptığı paylaşımda “O da hazır, kullanıyoruz hatta. Yakındır.” sözlerini kullandı. Bu açıklama, bir süredir üzerinde çalışılan yerli mesajlaşma uygulaması için lansmanın çok yakın olduğunu düşündürüyor. Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi yabancı uygulamalara karşı bir yerli WhatsApp alternatifi sunulması, veri güvenliği ve milli yazılım stratejileri açısından oldukça kritik.

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Siz yerli bir mesajlaşma uygulaması kullanmayı düşünür müydünüz? Sizce böyle bir uygulama, WhatsApp gibi dev platformlarla rekabet edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın! Güncel gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.