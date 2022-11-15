Google, kişisel konum verilerinin toplanması konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle ABD’deki 40 eyaletle uzlaşmak için 391,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, anlaşmanın şimdiye kadar başsavcıların öncülüğünde yapılan en büyük tüketici gizliliği anlaşması olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, “Google, kullanıcılarını hesap ayarlarında konum takibini kapattıklarını düşünmeleri için yanılttı, oysa aslında Google konum bilgilerini toplamaya devam etti. Milyonlarca dolarlık anlaşmaya ek olarak, AG’lerle yapılan müzakerelerin bir parçası olarak Google, 2023’ten itibaren konum izleme açıklamalarını ve kullanıcı kontrollerini önemli ölçüde iyileştirmeyi kabul etti.”

Nebraska Başsavcısı Doug Peterson ile birlikte anlaşmaya öncülük eden Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum, Google’ın yıllardır kullanıcılarının mahremiyeti yerine kâra öncelik verdiğine dikkat çekti.

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Yetkililer, Google’ın “açıkça yapmamasını söylediğinizde bile hareketlerinizi kaydettiğini” ortaya koyan 2018 tarihli bir Associated Press makalesinin ardından Google’ın veri toplama uygulamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Makaleye göre, konum verilerinin toplanmasından sorumlu iki ayar var: “Konum Geçmişi” ve “Web ve Uygulama Etkinliği”. Bunlardan ilki varsayılan olarak “kapalı” iken, ikincisi tüm Android kullanıcıları da dahil olmak üzere kullanıcılar bir Google hesabı oluşturduklarında otomatik olarak etkinleştiriliyor.

Konum verileri, bilişim devinin dijital reklamcılık işinin özünü temsil ediyor. Bununla birlikte, konum verileri bir kişinin kimliğini ve rutinlerini ortaya çıkarmak ve hatta kişisel ayrıntıları çıkarmak için kullanılabilir.

Google, 2014 yılından bu yana konum izleme uygulamaları konusunda tüketicileri yanıltarak eyalet tüketici koruma yasalarını ihlal etti. Google, Google’ın konum takibini sınırlandırmak için hesap ve cihaz ayarlarının kullanımı konusunda kullanıcılarının kafasını karıştırmıştır.