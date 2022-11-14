Raporlara göre Hyundai Motor Group, otomobillerde kablosuz iletişime benzersiz bir çözüm sunmak için Güney Kore’nin üçüncü en büyük mobil operatör servis sağlayıcısı LG Uplus Corporation ile işbirliği yaptı. Raporlara göre şirket, Hyundai ile her ikisinin de imzaladığı uzun vadeli bir sözleşme kapsamında işbirliği yapacak. Anlaşma iletişim hizmetiyle ilgili ve bu nedenle Hyundai otomobillerinde gelecek yıl gibi erken bir tarihte iyileştirmeler görebiliriz.

Bağlantılı bir otomobil, sistemine bağlı bir kablosuz iletişim ağına sahip olan ve uzaktan yönetilmesine ve çok sayıda bilgi-eğlence uygulamasına olanak tanıyan bir otomobildir. LG’nin diğer iki büyük otomobil üreticisi olan Kia ve Genesis ile anlaşmaları olduğu da biliniyor. Sözleşmeye göre LG, araçları için yalnızca üç markaya bağlantı hizmetleri sunacak. Sözleşmenin uzunluğu ve maliyeti her iki tarafça da açıklanmadı.

Hyundai Motors şu anda SK Telecom Co. ve KT Corp gibi markalardan kablosuz hizmet alıyor. Diğer markalarla olan anlaşma, LG ile Hyundai arasında imzalanan son anlaşma nedeniyle etkilenebilir veya etkilenmeyebilir.

LG Uplus, Ocak 2023’ten itibaren Hyundai’ye özel olarak kablosuz iletişim hizmetleri sağlamaya başlayacak. 23 Ocak’tan sonra Hyundai’den gelen bağlantılı araçların LG’nin kablosuz iletişim hizmetlerinden faydalanması bekleniyor.