Gmail artık yeni Material You tasarımını kullanıcılar için varsayılan görünüm haline getiriyor. Bundan önce, Gmail kullanıcılarına yeni tasarımı deneme ya da istedikleri zaman eski ‘orijinal görünüme’ geri dönme seçeneği sunuluyordu.

Ancak bu seçenek artık mevcut değil, bu nedenle her Gmail kullanıcısı artık uygulamanın ana ekranında Sohbet ve Google Meet (veya Duo) özelliğine sahip olacak. Google, yeni görünümlü Gmail’in önümüzdeki haftalarda tüm Workspace kullanıcıları için kullanıma sunulacağını doğruladı. Gmail’de çok fazla değişiklik yapılmadı ve çoğunlukla yeni özellikler sunuldu.

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Dolayısıyla, yeni görünümlü tasarım ortaya çıktığında, herkes Google’ın bunu mobil cihazlarla sınırlı tutacağını düşündü, çünkü yeni Android sürümleri 12 ve 13 tasarım dilini aldı. Ancak Gmail’in bu tasarımı web kullanıcıları için varsayılan olarak getirmesi, kullanımında tekdüzelik olacağı anlamına geliyor ki bu da mantıklı.

Gmail’in artık Chat ve Meet gibi diğer ürünleri de platforma entegre ettiğini ve insanların popüler posta istemcisi aracılığıyla görüntülü toplantılara veya sesli aramalara hızlı bir şekilde erişmesine olanak tanıdığını da anlamak gerekir. Son birkaç haftadır Google’ın teması değişiklikler oldu. Mesajlar uygulaması, Android telefonlarda kullanıma sunulan yeni bir simgeye kavuştu.

Gmail’e gelince, Google çok yakında ABD’deki paketler için posta içi teslimat takibi sunacak. Çoğu teslimat istemcisinin aksine, Gmail tüm güncellemeleri gelen kutunuzun en üstünde gösterecek ve hatta size paketin durumunu bile verecek.

Google, ABD’deki en büyük kurye operatörleriyle ortaklık kuruyor, böylece çoğu insanın alışverişi karşılanacak. Gmail’in bu kullanışlı özelliği yakın zamanda diğer pazarlara da getirip getirmeyeceği bilinmiyor.