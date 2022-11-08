Instagram, belirli kullanıcıların Meta’nın Creator Studio’sunu veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanmak zorunda kalmadan gönderilerini önceden planlamalarına olanak tanıyan uygulama içi gönderi zamanlayıcısını kullanıma sunuyor. Meta’nın sahip olduğu fotoğraf ve video paylaşım platformu, işletmelere ve içerik oluşturuculara uygulama içinde 75 güne kadar Reels, fotoğraflar ve karuseller planlama gücü veriyor.

Bu özelliğe erişmek için, uygun kullanıcıların gönderilerini oluşturduktan sonra ancak takipçileriyle paylaşmadan önce “Gelişmiş Ayarlar “a gitmeleri gerekecek. Buradan, “Bu gönderiyi planla” seçeneğini açabilir ve yayına girmesini istedikleri saat ve tarihi seçebilirler. Daha sonra oluşturdukları gönderiye geri dönmeleri ve “Zamanla “yı tıklamaları gerekiyor. Testle ilgili haber yapan TechCrunch’a göre, zamanlanmış gönderiler hamburger menü aracılığıyla erişilebilen “Zamanlanmış İçerik” bölümünde görülebiliyor. Süreç belki daha basit olabilirdi, ancak bu özellik daha sorunsuz bir deneyim için ayrı bir Creator Studio web sitesi veya uygulaması kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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Bu özelliğin sıradan kullanıcılar tarafından kullanılıp kullanılamayacağını zaman gösterecek. Instagram tam bir kullanıma sunma konusunda herhangi bir şey söylemedi. Instagram, uygulama içi zamanlayıcısını duyurduğu aynı gönderide Başarıları da kullanıma sundu.

Kaynak: Instagram