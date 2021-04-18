Otomotiv
GM yeni batarya tesisi için LG ile iş birliğine gidiyor!
GM ve LG Kimya Amerika’da 2. pil tesisini açacaklarını duyurdular. Şirket yakın zamanda logosunu değiştirmişti ve elektrikli araç vurgusunu güçlendirmişti. General Motors’un 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefi bu adımlarla gerçekleşeceğe benziyor.
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GM iş birliklerini genişletmeye devam ediyor
Cuma günü General Motors ve LG Kimya ABD’nin Tennessee eyaletinin Spring Hill şehrinde 2023 sonlarında yeni bir pil fabrikası açacağını duyurdu. Bu yatırım yaklaşık 2.3 milyar dolar boyutunda. Şirket, 2019 yılında Ohio, Lordstown’da 2.3 milyar dolarlık bir pil üretim tesisini duyurmuştu. İnşaatın hemen başlayacağı ve yaklaşık 1300 kişiye iş fırsatı oluşturacağı gelen bilgiler arasında.
LG Energy Solution Başkanı ve CEO’su Jong Hyun Kim, yeni tesisin şirketlerin “araştırma, ürün geliştirme ve üretimden ham bileşenlerin tedarikine kadar her şeyi mümkün kılan sağlam ve istikrarlı ABD merkezli tedarik zincirleri oluşturmasına” izin vereceğini söyledi.
Analistler ne söylüyor
Bazı analistler, özellikle Morgan Stanley’den Adam Jonas, önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkması beklenen yeni elektrikli araçların miktarına kıyasla hücre kapasitesinden kaynaklanan potansiyel bir eksiklik konusuna dikkat çekti. Piyasaya çıkmaya hazırlanan çok fazla elektrikli araç görünse de pil tesisi tarafında bunu karşılayacak bir durum var gibi görünmüyor.
Reuters’a konuşan kaynaklar, Spring Hill pillerinin Cadillac Lyriq elektrikli SUV için kullanılacağını söylüyor. GM, Lyriq’in GM’nin Ultium adlı yeni ölçeklenebilir pil mimarisi tarafından destekleneceğini duyurdu. Ultium’a dayanan piller, 400 mil veya daha fazla sürüş menziline izin verebilecek. 50 ila 200 kWh arasında değişen bir güç sunacak. Cadillac Lyriq, önümüzdeki yıldan itibaren bir Spring Hill fabrikasında monte edilecek.
Ultium, GM’nin bu yıl GMC Hummer EV pikapta piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil pil platformu. İlk araçların Ohio fabrikasından yapım aşamasında olan Ultium pil hücrelerini içermesi beklenmiyor. Bu teknolojiler elbette zamanla diğer markaların araçlarında kullanılması için satılabilir. Ancak şu an marka kendi geleceği açısından kendi teknolojisini oluşturmayı hedefliyor.
GM, yanmalı motorları arkasına alarak Kuzey Amerika’daki en büyük otomobil üreticisi oldu. 2040 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelmek için elektrikli araç üretimini artırması bekleniyor. Ayrıca 2035 yılına kadar hafif ticari dizel ve benzinli araç satışlarını durdurma hedefini tutturması gerekiyor.
Şirket, 2025 yılına kadar 30 yeni elektrikli aracın geliştirilmesi ve üretimi için 27 milyar dolar harcama sözü vermişti ve hatta logosunu daha çok elektrik prizine benzeyecek şekilde yeniden tasarlamıştı.
Elbette bu sözü tutabilmek ve hem müşterileri hem yatırımcıları memnun edebilmek kolay bir iş olmayacak. Özellikle markalar yönlerini elektrikli araçlara çevirmişken General Motors’un ne yapacağını merakla bekliyoruz.
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Genel
%100 elektrikli amiral gemisi sedan, Mercedes EQS tanıtıldı!
Tesla Model S‘in doğrudan rakibi olan, Alman üreticinin amiral gemisi elektrikli modeli Mercedes EQS tanıtıldı. Geçtiğimiz günlerde 56 inç boyutunda üç adet ekrandan oluşan Hyperscreen paneli ile dikkatleri çeken, artık tamamen ortaya çıktı.
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2019 yılında tanıtılan Vision EQS konsepti üzerinden geliştirilen EQS, Mercedes’in en üst kalite sınıfı olan S-Sınıfı‘na elektrikli bir alternatif olarak karşımızda. Şimdiye kadar hepimizin zihninde oluşmuş “Mercedes lüksü” kavramının biraz dışında bir tasarıma sahip olduğu ilk görüşte fark ediliyor.
Ön ve arkada yer alan LED far grupları, Mercedes EQ ailesindeki diğer modeller gibi LED şeritler ile birleştirilmiş. Elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlar kadar çok yer kaplamadığı için aracın tekerlekleri olabildiğince uçlara yerleştirilmiş. Ayrıca aracın gövdeye gömülebilen kapı kolları da dikkat çekiyor.
Yeni Mercedes EQS’nin teknik detayları
İlk başta EQS 450 ve dört çeker EQS 580 4Matic olarak satışa çıkacak olan aracın, ilerleyen zamanlarda 715 beygirlik bir AMG versiyonuna kavuşacağına dair söylentiler de bulunuyor.
Giriş seviyesindeki EQS 450, 330 beygir güç ve 570 Nm tork değerlerine sahip. Tek elektrik motorundan gücünü alan bu model, 2480 kg‘lık gövdesini 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. EQS 580 ise çift elektrik motoru ile 516 beygir güç ve 855 Nm torka sahip. Eklenen ikinci elektrik motoru ile bu model 2585 kg ağırlığa ulaşıyor. Fakat artan ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanması 4.3 saniyeye düşüyor.
Yeni Mercedes EQS, 0.20 Cd sürtünme katsayısına sahip. Yeni nesil pil teknolojisi ile WLTP döngüsüne göre 770 km menzile sahip. Tabi bu menzil değeri, 107.8 kWh‘lik versiyon için geçerli. İlerleyen zamanlarda 90 kWh‘lik daha küçük bir versiyonun geleceği de söylendi. Ayrıca aracın hızı 210 km/s‘de sınırlandırılmış. EQS, 200 kW gücündeki şarj istasyonlarında, 15 dakikalık şarj ile 300 km menzile sahip olabiliyor.
Mercedes EQS’nin teknolojileri
S-Sınıfı’nın elektrikli muadili olarak tanıtılan bir modelden beklenti, tabi ki de en üst düzeyde. EQS ise bu beklentileri boşa çıkartmıyor. Arttırılmış gerçeklik destekli head-up display, opsiyonel olarak alınabilen 10 derece dönebilen arka tekerlekler gibi güncel S-Sınıfı’ndaki teknolojiler, EQS’de de mevcut. Söz konusu arka tekerleklerin dönebilmesi ile bu dev gibi araç, A-Serisi hatchback kadar manevra yeteneğine sahip oluyor.
Tam otonom sürüşe de imkan tanıyan araç (Almanya’da 60 km/s’ye kadar yasal bir hale geldi), siz araca yaklaştığınızda (sensörler ile çevrenin güvenli olduğu algılanırsa) kapıları kendi başına açabiliyor. Siz bindikten sonra fren pedalına basarak, kapıya hiç dokunmadan kapatabiliyorsunuz.
Mercedes EQS’nin standart donanımında, yeni S-Sınıfı ile aynı dijital gösterge panelini ve bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekranlar sırasıyla 12 inç ve 13 inç boyutlara sahip. Tabi araç hem elektrikli hem de S-Class seviyesinde olunca, etkileyici bir opsiyonu da unutmamışlar. 56 inç boyutundaki Hyperscreen adındaki opsiyonel bir bilgi-eğlence sistemi de düşünülmüş. Bu sistem ile daha büyük bir ekran değil, tam anlamıyla bambaşka bir ön konsol almış oluyorsunuz diyebiliriz.
24 GB RAM ve 8 çekirdekli işlemcisiyle 56 inçlik, en son nesil MBUX yazılımına sahip Hyperscreen, esasında 3 ayrı ekranın birleşmesinden oluşuyor. Bunlar sürücü tarafındaki 12 inçlik gösterge paneli, orta kısımda 18 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve ön yolcu tarafındaki 12 inçlik ekran. Evet, ekran boyutlarını toplayınca 56 inç etmiyor. Fakat bu, ekranlarla birlikte bütün panelin boyutu olarak hesaplanmış. Ayrıca arka koltuklar için de 12 inçlik iki adet ekran opsiyonu da var. Son MBUX versiyonlarındaki “Hey Mercedes” komutu ile aktive olan sesli asistan artık 27 farklı dili algılayabiliyor.
Elektrikli bir araç olmasından dolayı motor sesi bulunmayan EQS için 3 farklı motor sesi de ayarlanabiliyor. Bunlar, sakin bir havadaki Silver Waves, bilim kurgu tadındaki Vivid Flux ve patlayan volkan benzeri bir heyecandaki Roaring Pulse. Bu arada bir güvenlik özelliği olarak otonom sürüş esnasında bir kamera ile sürücü takip ediliyor. Eğer ki sürücünün baktığı algılanırsa otomatik olarak yolcu ekranı karartılıyor. Mercedes Bey, konfor ve teknolojiyi bol kepçeden sunsa da bazı güvenlik ihmallerine karşı tedbiri de elden bırakmamış.
Mercedes’in 2022‘den önce tanıtacağını duyurduğu 10 elektrikli araçtan birisi olan EQS, yaklaşık 92 bin €‘dan başlayan bir fiyat listesine sahip. Ayrıca Mercedes, EQS’in herhangi bir Coupe ve Cabrio modele sahip olmayacağını vurguladı.
Kaynak: Carscoops, Carwow.co.uk
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Genel
Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP’ten 2 yıldız aldı!
Avrupa‘da satılan otomobillerin güvenliğini değerlendiren kuruluş olan Euro NCAP, en son güvenlik karnelerini paylaştı. Son test edilen araçlar Yeni Dacia Sandero, elektrikli VW ID.4 ve elektrikli Skoda Enyaq iV oldu. Fakat bu üçlü arasından en çok dikkat çeken ise yeni Sandero. Çünkü diğer iki aracın standart güvenlik ekipmanı ile 5 yıldız aldığı testlerde o, yalnızca 2 yıldız alabildi.
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Romanyalı üreticinin bir süre önce tamamen yenilediği Sandero, yetişkin güvenliğinde %70, çocuk güvenliğinde %72 ve genel toplam olarak 2 yıldız aldı. Aracın en çok puan kaybettiği yer ise yaya koruma ve güvenlik destek sistemleri. Bu kısımlardan sırasıyla %41 ve %42‘lik başarı oranına sahip. Tabi Euro NCAP’in derecelendirmesinin böyle olması gözünüzü korkutmasın. Çünkü aracın, sadece çarpışmalardaki koruması üzerinden bir puanlama yapılsaydı 4 yıldız almasının muhtemel olduğu söyleniyor. Son değerlendirme kriterlerinde elektronik destek sistemleri, yolcu güvenliği puanını arttırmada çok önemli bir hale geldi. Yoksa aracın, tabiri caizse “kağıt” gibi olduğu bir durum bulunmuyor. Test videolarındaki burulmaları ve hasarları gördüğünüzde siz de kötü olmadığına hak vereceksiniz. Fakat günümüzde bu yıldız sayısının, araç satışlarına oldukça önemli bir kriter olduğu da su götürmez bir gerçek.
Euro NCAP: Dacia, fiyat kırmaya çalışırken güvenlikten ödün vermemeli
Euro NCAP Genel Sekreteri Michiel van Ratingen (Evet, adamın soyadında bile rate var), “Güvenlik konusunda her geçen gün büyük ilerlemeler kaydedilen bir dönemdeyiz. İstenmeyen durumların önüne, yüksek teknolojiler kullanılarak geçilmeye çalışılıyor. Dacia, kendi pazarını oluşturmuş ve ona yönelik çalışmalarını oldukça iyi yöneten bir şirket. Fakat iki yıldızlı bir değerlendirme, düşük maliyetli ürünler için bile oldukça düşündürücü bir sonuç. Kameralı sistemlerin olmayışı, pazara aykırı ve üzücü bir durum. Fakat bu durumun, Dacia’nın yeni güvenlik yönetmeliğine uyması için oldukça göze batan bir uyarı olduğunu düşünüyorum.” diyor.
VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV, değerlendirme sonuçlarıyla övgü aldı
Haberin başında da söylediğimiz gibi Dacia Sandero, VAG’ın iki elektrikli SUV modeli olan VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV ile aynı zamanda test edildi. ID.4, yetişkin yolcu korumasında %93, çocuk yolcu korumasında %89, yaya güvenliğinden %76 ve güvenlik ekipmanlarından %85 puan aldı. Enyaq iV ise yetişkin güvenliğinde %94, çocuk güvenliğinde %89, yaya güvenliğinde %71 ve güvenlik ekipmanlarında %82 başarıya ulaştı.
van Ratingen, “Skoda ve VW, güvenlik konusunda nelerin yapılabileceğini açıkça gösteriyor. Müşterilerine sunabildikleri bu yüksek seviyedeki güvenlik için kendilerini tebrik ediyoruz.” dedi.
Yeni Dacia Sandero’nun özelliklerini kısaca hatırlayalım
2004‘ten beri satışta olan bir model olan Sandero, dünya çapında 2.1 milyonluk satış adedine sahip. Çıktığı ilk günden beri 2. nesil Clio‘nun mimarisini kullanan araç, en son neslinde Renault-Mitsubishi-Nissan Grubu‘nun CMF-B mimarisini kullanmaya başladı. Bu mimari, en son nesil Clio‘da da kullanılıyor.
Aracın motor seçenekleri 1.0 litrelik 3 silindirli (12 Valf) ünitelerden oluşuyor. Giriş seviyesinde 1.0 SCe 65 beygirlik motor, 5 ileri manuel şanzımanla satılıyor ve sadece normal Sandero‘da alınabilir. 1.0 TCe 90 beygirlik motor ise hem 6 ileri manuel hem de X-Tronic (CVT) şanzımanla alınabiliyor. Bu seçeneği hem Stepway hem normal modelde alabiliyorsunuz. Son seçenek ise sadece 6 ileri manuel ile satılan, fabrika çıkışı LPG’li 1.0 ECO-G 100 beygirlik ünite.
Yeni Sandero Ailesi‘nin diğer tüm ayrıntılarına ve fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Euro NCAP, Carscoops, Dacia, Motor 1 TR
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Genel
SEAT’ın performans odaklı markası CUPRA Türkiye’de!
SEAT, otomobillerinin sportif ve performans özelliklerini yepyeni bir şekilde ifade ettiği CUPRA markasını, Doğuş Otomotiv güvencesi ile Türkiye’de satışa sunuyor. SEAT’ın kendi bünyesinde bağımsız bir marka olarak yarattığı CUPRA, sportif sürüşü teknoloji ile birleştirerek hayranlarına benzersiz bir deneyimi vadediyor. Otomobil tutkunlarının merakla takip ettiği CUPRA, yüksek performans isteyenlerin otomobil dünyasındaki yeni gözdesi.
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CUPRA markası ülkeye Formentor ile giriş yaptı
Türkiye’de satışa sunulan ilk CUPRA modeli Formentor oldu. İsmini İspanya’nın Mayorka adasındaki sarp kayalıklardan oluşan Formentor burnundan alan model, sadece CUPRA markasına özel olarak geliştirilen ilk model. CUPRA Formentor, markanın DNA’sını yansıtıyor. Bir performans otomobilinin özellikleriyle SUV modellerinin avantajlarını bir araya getiren CUPRA Formentor güçlü ve keskin hatlara sahip ön kısmı, bakır renkli CUPRA ambleminin bulunduğu geniş ön ızgarasıyla dikkat çeken bir görünüşe sahip. Full LED mercekli ön farlarla modelin çarpıcı görünüşü tamamlanıyor. Yuvarlak şekilli sis farları ile faklı bir duruş sergiliyor. Şık tasarım, dinamik LED arka sinyal lambalarıyla sürdürülüyor. Araca görsel bir genişlik kazandıran ve modern bir görünüm oluşturmakla kalmayıp, aracın dikkat çekmesine yardımcı olan uçtan uca uzanan “Infinite LED” arka farlar ile tasarım tamamlanıyor.
CUPRA markası Formentor dışında ilk şarj edilebilir CUPRA modeli olan CUPRA Leon ve markanın ikonik modeli CUPRA Ateca’nın da satışını gerçekleştirecek. Bunların dışında markanın tamamen elektrikli CUPRA Born modelinin de Türkiye satışı planlanmakta.
Touring yarış serilerinde önemli başarılara imza atan CUPRA, dünyanın ilk %100 elektrikli touring yarış otomobili olan CUPRA E-Racer ile yarışçı kimliğini devam ettiriyor. CUPRA Leon modeli temel alınarak geliştirilen CUPRA E-Racer performans otomobillerinin geleceğine ışık tutuyor.
Formentor’da 4 farklı motor seçeneği
CUPRA Formentor, 1.5 TSI 150 HP DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa sunuluyor.
Serinin 310 HP güç üreten en güçlü versiyonunda CUPRA markasının DNA’sı en üst düzeyde yansıtılıyor. Aracın cazibesi ise duyguları harekete geçiren bir sesle tamamlanıyor.
CUPRA Formentor serisi iki kategoriye ayrılıyor: Motor gücü 245 HP ve üstünde olanlar CUPRA Formentor VZ olarak adlandırılıyor. İspanyolca “Veloz” ifadesinin kısaltması olan VZ, hızlı veya çabuk anlamına geliyor ve CUPRA Formentor’un en güçlü versiyonlarını tanımlıyor.
Serinin daha düşük güce sahip seçenekleri arasında benzinli 1.5 TSI 150 HP DSG‘nin yanı sıra yine DSG şanzımanlı 1.4 eHybrid (PHEV) 205 HP yer alıyor. Güç artışının göstergesi olan VZ eki, Formentor VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG ve Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive versiyonlarında yer alıyor.
MQB Evo mimarisi üzerine geliştirilmiş tasarımı, sürücülere mümkün olan en iyi deneyimi yaşatıyor. Formentor VZ versiyonlarında Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) standart olarak sunuluyor. DCC sistemi, sürüş koşullarına ve sürücünün seçtiği sürüş moduna (Konfor, Spor, Kişisel, CUPRA) bağlı olarak daima her amortisörün sertliğini ayarlıyor. 4Drive çekiş sistemi ise yol koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz ederek ideal çekişi sağlamak için gereken gücün iletilmesini sağlıyor. EDS elektronik yardım sistemi sayesinde tork, aracın tekerlekleri arasında kontrol edilebiliyor. Bu sayede her türlü koşulda en iyi yol tutuşu sunması hedefleniyor.
Yüksek kaliteli iç mekan
CUPRA Formentor’un etkileyici dış tasarımı, yüksek kaliteli iç tasarımıyla tamamlanıyor. Aracın içi, CUPRA markasının tarzında modernlik ve sportiflik hissi uyandırıyor. Aracın kilitleri açıldığı anda zemine CUPRA logosu yansıtılırken, direksiyon ve spor koltuklar ise hafif bir ışıkla aydınlatılıyor. Formentor, sürücü ve yolcularını yüksek kaliteli iç tasarımın konforuyla çevreliyor. Araç içinde yolcuları sarmalayan kaliteli malzemeler, fırçalanmış alüminyum ve bakır renkli unsurlarla birlikte araç içinin modern bir görünüm kazanmasını sağlıyor.
Petrol Mavisi ve Siyah renklerde sunulan “Bucket” tip spor koltuklar, spor bir sürüş hissi için alçak şekilde konumlandırılmış. Ayrıca daha ergonomik bir oturma pozisyonu sağlayan koltuk tasarımı yola çıkmadan da aracın dinamik yapısını hissettiriyor.
Geniş iç hacim
CUPRA Formentor 4.446 mm uzunluğu, 1.839 mm genişliği ve 1.520 mm yüksekliğiyle araç içinde tüm yolcular için yeterli yükseklik sağlarken 2.679 mm’lik dingil mesafesi arka koltuktaki yolcular için geniş bacak mesafesi bırakıyor. 450 litreye varan (4Drive versiyonu için 420 litre, eHybrid versiyonlar için 345 litre) bagaj kapasitesiyle de pratik bir seçenek olduğunu gösteriyor.
Tamamen dijital bir CUPRA
10,25” Dijital gösterge panelinden ihtiyaç olunan tüm bilgilere kolaylıkla erişilebiliyor. CUPRA modelleri için özel olarak geliştirilen spor görünüm, sürücünün hız ve devirleri daha net bir şekilde görmesine olanak tanıyor. CUPRA Formentor’da standart olarak sunulan geniş 12” multimedya ekranı ilk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca müşterilerin iletişimde kalmasını ve dijital hayatlarını araca kolaylıkla taşıyabilmesini sağlayan Full Link teknolojisi de standart olarak Formentor’da yer alıyor.
Son olarak CUPRA Formentor, standart olarak (eHybrid harici) sunulan BeatsAudio ses sistemiyle kullanıcılarına en iyi müzik tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Bu ses sistemi, 350W güce sahip amfi, 10 hoparlör ve bagajda bulunan bir subwooferdan oluşuyor.
Özel renk seçenekleri
CUPRA Formentor’da Mat Petrol Mavi ve Mat Magnetic Gri gibi özel renk seçeneklerinin de bulunduğu geniş bir renk yelpazesi kullanılıyor. Böylece araç ekstra görsel şıklık ve kişilik kazanıyor. Renk yelpazesi üç farklı metalik renk (Urban Gümüş Gri, Midnight Siyah ve Magnetic Gri), üç özel metalik renk (Graphene Gri, Kamuflaj Yeşil ve Desire Kırmızı) ve opak Beyaz ile tamamlanıyor.
CUPRA, güvenlik özelliklerinde ileri teknoloji barındırıyor
Ön bölge asistanı, acil durum çağrı sistemi (e-call), orta bölümde bulunan merkezi hava yastığı dahil toplam 7 hava yastığının yanı sıra, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, yarı otonom seyahat asistani gibi özellikleri ile segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olan Formentor Euro NCAP’in zorlu güvenlik testlerinden de 5 yıldız alarak geçmeyi başardı. Test sonuçlarına göre, yetişkin, yolcu ve yaya koruma olmak üzere her kategoride yüksek notlar alarak segmentinin en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı.
CUPRA 5 farklı noktada satışta
Yüksek performanslı CUPRA modelleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 5 satış noktasında satışa sunuluyor. Doğuş Otomotiv güvencesi ile satışa sunulan CUPRA modelleri, Doğuş Oto Maslak, Avek Tekstilkent, Vosmer İzmir, Doğuş Oto Çankaya ve Doğuş Oto Bursa’daki SEAT showroomları içerisinde oluşturulan özel bölümlerde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Tamamen CUPRA markası için geliştirilmiş ilk model olan Formentor’un yanı sıra CUPRA Ateca ve CUPRA Leon modelleri de özel sipariş ile satılacak.
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