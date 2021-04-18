GM yeni batarya tesisi için LG ile iş birliğine gidiyor!

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GM ve LG Kimya Amerika’da 2. pil tesisini açacaklarını duyurdular. Şirket yakın zamanda logosunu değiştirmişti ve elektrikli araç vurgusunu güçlendirmişti. General Motors’un 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefi bu adımlarla gerçekleşeceğe benziyor.

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GM iş birliklerini genişletmeye devam ediyor

Cuma günü General Motors ve LG Kimya ABD’nin Tennessee eyaletinin Spring Hill şehrinde 2023 sonlarında yeni bir pil fabrikası açacağını duyurdu. Bu yatırım yaklaşık 2.3 milyar dolar boyutunda. Şirket, 2019 yılında Ohio, Lordstown’da 2.3 milyar dolarlık bir pil üretim tesisini duyurmuştu. İnşaatın hemen başlayacağı ve yaklaşık 1300 kişiye iş fırsatı oluşturacağı gelen bilgiler arasında.

LG Energy Solution Başkanı ve CEO’su Jong Hyun Kim, yeni tesisin şirketlerin “araştırma, ürün geliştirme ve üretimden ham bileşenlerin tedarikine kadar her şeyi mümkün kılan sağlam ve istikrarlı ABD merkezli tedarik zincirleri oluşturmasına” izin vereceğini söyledi.

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Analistler ne söylüyor

Bazı analistler, özellikle Morgan Stanley’den Adam Jonas, önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkması beklenen yeni elektrikli araçların miktarına kıyasla hücre kapasitesinden kaynaklanan potansiyel bir eksiklik konusuna dikkat çekti. Piyasaya çıkmaya hazırlanan çok fazla elektrikli araç görünse de pil tesisi tarafında bunu karşılayacak bir durum var gibi görünmüyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Spring Hill pillerinin Cadillac Lyriq elektrikli SUV için kullanılacağını söylüyor. GM, Lyriq’in GM’nin Ultium adlı yeni ölçeklenebilir pil mimarisi tarafından destekleneceğini duyurdu. Ultium’a dayanan piller, 400 mil veya daha fazla sürüş menziline izin verebilecek. 50 ila 200 kWh arasında değişen bir güç sunacak. Cadillac Lyriq, önümüzdeki yıldan itibaren bir Spring Hill fabrikasında monte edilecek.

Ultium, GM’nin bu yıl GMC Hummer EV pikapta piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil pil platformu. İlk araçların Ohio fabrikasından yapım aşamasında olan Ultium pil hücrelerini içermesi beklenmiyor. Bu teknolojiler elbette zamanla diğer markaların araçlarında kullanılması için satılabilir. Ancak şu an marka kendi geleceği açısından kendi teknolojisini oluşturmayı hedefliyor.

GM, yanmalı motorları arkasına alarak Kuzey Amerika’daki en büyük otomobil üreticisi oldu. 2040 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelmek için elektrikli araç üretimini artırması bekleniyor. Ayrıca 2035 yılına kadar hafif ticari dizel ve benzinli araç satışlarını durdurma hedefini tutturması gerekiyor.

Şirket, 2025 yılına kadar 30 yeni elektrikli aracın geliştirilmesi ve üretimi için 27 milyar dolar harcama sözü vermişti ve hatta logosunu daha çok elektrik prizine benzeyecek şekilde yeniden tasarlamıştı.

Elbette bu sözü tutabilmek ve hem müşterileri hem yatırımcıları memnun edebilmek kolay bir iş olmayacak. Özellikle markalar yönlerini elektrikli araçlara çevirmişken General Motors’un ne yapacağını merakla bekliyoruz.