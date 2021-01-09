Otomotiv
General Motors yeni logosunu tanıttı | Elektrikli araç vurgusu ön planda
General Motors yeni logosunu tanıttı. Detroit merkezli şirket elektrikli araçların üretimi ve satışı konusundaki kararlılığını göstermek için yeni bir logo çıkardı. Yumuşak mavi küçük harflerin ön planda olduğu logo “m” harfi ile aslında elektrik fişinin şeklini çağrıştırıyor.
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General Motors elektrikli araçları ön planda tutmaya devam ediyor
Özellikle son dönemde otomobil üreticileri tarafından elektrikli araç üretimi öncelikli duruma dönüşmüş durumda. Tesla araçları ve diğer üreticilerin elektrikli araçları piyasaya sürülmeye devam ediliyor. General Motors elektrikli araçlar konusunda daha iyi bir konuma gelmek ve rekabeti güçlendirmek adına logosunu değiştirerek büyük bir adım atıyor.
GM, logosunu en son 10 yıl önce düzenlemişti. Bu logo güncellemesiyle birlikte 113 yıllık şirket tarihindeki en büyük değişiklik gerçekleşti diyebiliriz. Kullanılan harflerin küçük olması ve m harfinin altında yer alan çizgiyle Ultium elektrikli araç bataryalarına bir gönderme yapılmış durumda. Şirket yakın zamanda Ultium elektrikli araç batarya platformunu duyurmuştu. Özellikle sosyal medya uygulamalarından aşina olduğumuz tarzda bir logo tasarımıyla bizleri karşılayan şirket mavi rengi ön planda tutuyor.
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Şirket yaptığı bu değişiklikle birlikte elektrikli araçlara olan bağlılığını sergilemek istiyor. Konuyla ilgili şirketin pazarlama müdürü Deborah Wahl şu şekilde bir açıklama yaptı: “Bu sadece 113 yıldaki beşinci logo değişikliği” dedi. “Ve muhtemelen 1964‘ten beri yaptığımız en ilerici şey.”
General Motors, Tesla’nın hisse tarafındaki yükseliği ve marka bilinirliğindeki artışı görerek bu taraftaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Attığı adımlarla yatırımcısına ve müşterilere elektrikli araçlar ve otonom araçlar kategorisinde kendisinin de söz hakkı olduğunu göstermek isteyen şirket 2025 yılına kadar 27 milyar dolar harcama taahhüdü veriyor. 30 yeni elektrikli aracı piyasaya süreceğini ve bunların çoğunluğunun Kuzey Amerika’da satışa sunulacağı da şirketin vaatleri arasında.
Bünyesinde Chevrolet, GMC, Cadillac, Vauxhall gibi markaları barındıran şirketten 2021 ve 2022 yıllarında da Cadillac Lyriq SUV ve GMC Hummer Ev modellerini tanıtması bekleniyor.
Genel
Hyundai Otonom Araç Geliştirmek İçin Apple ile Görüşüyor!
Hyundai otonom araç geliştirmek için, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. İşte Hyundai ve Apple arasındaki görüşmenin detayları.
Gelecekte kendi kendine giden otomobillerin yollarda olacağına inanan şirketler, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Otonom araç üretimine başlamak isteyen Hyundai, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. Ancak daha sonra ilginç bir şekilde yaptığı açıklamayı değiştirdi.
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Hyundai, Apple ile görüşen firmalardan sadece biri!
Kendi kendine giden otomobiller geliştirmek için Apple ile görüşme sağladıklarını belirten Hyundai, otonom araçlar hakkında çalışmalara devam ediyor. Başta Apple ile görüşme sağladıklarını açıklayan Hyundai, daha sonra Apple ile görüşen birkaç şirketten sadece biri olduğunu açıkladı. Yani yaptığı açıklamayı bir yerde değiştirdi diyebiliriz.
Daha sonra Kore medyası tarafından yapılan açıklamada Hyundai‘nin sadece arabanın bataryasını ve sürüş teknolojisini geliştirmek için Apple ile çalışacağını açıkladı. Görünüşe göre Apple‘ın bu konuda tecrübesi olduğunu düşünen şirketler Apple’ın kapısını çalıyor. Tabi Apple’ın bir otomobil firması ile birlikte çalışacağını düşündüğümüzde, birkaç yıl içerisinde otonom araçları yollarda görebilmemiz mümkün. Ancak Apple‘ın hangi şirketle çalışacağı şimdilik belli değil.
Hyundai ise yaptığı açıklamayı şimdiden geri çekti bile. Gereğinden fazla karışan durum görünüşe göre Hyundai’nin erken yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor. Karışıklığa sebebiyet veren Hyundai, sonunda olayı sonuca bağladı.
Otonom araçlara ilgi gösteren Hyundai, gelecekte General Motors ile yaptığı ortaklık sayesinde kendi kendine giden otomobiller ile ilgili ciddi gelişmeler kaydedecek. Ancak Apple ile bir ortaklık kurulacak mı belli değil. Bakalım Hyundai, Apple ile bir ortaklık içerisine girecek mi. Sizce Apple hangi otomobil firması ile anlaşma yapacak?
Ayrıca telefon piyasasındaki yeri tartışılmayan Xiaomi modellerine;
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Otomobil
Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil üretecek
- Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil yapacak. Şirketin ülkenin en büyük özel otomobil üreticilerinden Geely şirketinin yardımıyla elektrikli araba üreteceği öğrenildi. Geely, Volvo’nun ana şirketi olmasıyla dikkat çekiyor.
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Elektrikli araçlara bir Çinli oyuncu daha
Reuters’ın raporuna göre Baidu, elektrikli otomobil sektöründe boy gösterecek. Şirket bu alanda ne denli ciddi olduğunu Volvo üst markası olarak tanıdığımız Geely ile yaptığı iş birliğiyle bizlere gösteriyor. Yakın zamanda Çinli dev alışveriş şirketlerinden de benzer bir hamle görmüştük.
Baidu, günlük 189 milyon aktif kullanıcıya sahip bir arama motoru. Şirket global arama motoru pazarında %1’e yakın pazar payına sahip. Baidu’nun ulaşım sektörüne dalma tutkusu uzun süredir konuşuluyordu. Kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde yıllarca çalışmış ve bu alanda lider Çinli şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. VM Motor olarak bilinen elektrikli otomobil markasına birkaç yıl önce yatırım yapmasıyla da gündeme gelmişti.
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Baidu ve Geely iş birliğine yakından baktığımızda çoğunluk hissenin Baidu tarafında olacağına dair sızıntılar mevcut. Bu sayede gidişatın ne yönde seyredeceğine ünlü Çinli arama motoru şirketi Baidu karar verecek. Geely tarafına baktığımızda ise şirketin daha büyük hedefleri var gibi görünüyor. Zaten Volvo markasına sahip olan şirket aynı zamanda Mercedes–Benz ana şirketi Daimler ile de bir ortaklığa sahip. Aynı zamanda yolcu uçaklarından yüksek hızlı demiryollarına kadar farklı alanlarda yatırımları bulunmakta. Tüm bunlara ek olarak uydu ağlarına da yatırımı mevcut. Baidu ile kurduğu iş birliği sonucu ortaya piyasaya yön verecek bir ürün çıkması bekleniyor.
Şirketlerin son zamanlarda elektrikli araç sektörüne giriş yapmak istemelerinin sebebi Tesla’nın tüm dünyaya damga vurması gibi gözüküyor. Tesla özellikle yakın zamanda Çin’de kurduğu şarj istasyonları ile haberlerimize konu olmuştu. Geleceğin otomobillerinin elektrikli olacağını düşünen şirketler bu yönde yatırım yapmaya devam ediyor. Ülkemiz içinde önemli bir yere sahip olan elektrikli araçların en kısa sürede uygun fiyatla tüm dünyada yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.
Otomotiv
Mercedes EQS’in yeni bilgi eğlence sistemi tanıtıldı
Mercedes-Benz, güncel modellerinin tümünde MBUX (Mercedes-Benz User Experience) adı verilen bilgi eğlence sistemini sunuyor. Bu sistem ilk kez CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarında tanıtılmıştı.
Şimdi de tam 3 yıl sonra, bu sistemin daha güncel bir hâli tanıtıldı. MBUX Hyperscreen adı verilen bu yeni bilgi eğlence sisteminin ilk kez 2022 Mercedes-Benz EQS modelinde kullanılacağı da belirtildi. EQS modeli ise firmanın binek modelleri arasında en üst seviyede yer alan S-Serisi’nin elektrikli versiyonu niteliğindeki bir model.
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Bolca yapay zeka ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanan MBUX Hyperscreen’den bahsetmeye devam edecek olursak da bu sistemin, EQS modelinde tüm konsolu kaplayan bir ekran ile geleceğini görüyoruz. Zaten bu sistemin “Hyperscreen” yani “Hiper ekran” olarak adlandırılmış olması da bu durumun ipucunu çoktan vermişti.
Sistem dahilinde 3 adet OLED ekranın yer aldığını da öğreniyoruz. Bunlardan birisi dijital gösterge paneli, diğeri orta konsol bilgi eğlence ekranı, üçüncüsü de ön yolcu tarafında yer alan başka bir bilgi ekranı olarak ayarlanmış. Köşeden köşeye 56 inç boyutunda olan Hyperscreen’in kıvrımlı bir ekrana sahip olması da kendisini son derece özel kılıyor. Hatta yeni nesil Cadillac Escalade, 38 inç’lik kıvrımlı ekranının otomotiv sektöründe bir ilk olduğunu iddia ediyordu. Böylelikle “en büyük kıvrımlı ekrana sahip otomobil” unvanının yakın zamanda Mercedes-Benz EQS’e geçeceğini söyleyebiliriz.
Bu üçlü ekran sisteminin ön yolcu tarafındaki ekranın, ön yolcu koltuğu eğer boş ise kapalı durduğunu ve bu esnada Mercedes-Benz yıldızları şeklinde dekoratif bir görüntü gösterdiğini de görüyoruz. Mercedes-Benz Hyperscreen’in paylaşılan görüntülerinde en çok da konsoldaki havalandırma ızgaralarının bu ekrana entegre gibi yerleştirilmiş olması dikkatimizi çekiyor diyebiliriz.
Mercedes-Benz, konsolu kaplayan bu ekranların dayanıklılığı konusunda da önemli geliştirmeler yapmış ve olası bir kaza durumunda içerideki yolcular için tehlikeli durumların oluşmasının önüne geçilmiş. Ayrıca Hyperscreen ile entegre diğer bir özellikten bahsetmek gerekirse, EQS’in otomatik yükselebilen süspansiyon sistemini söyleyebiliriz. Bu durumu şöyle örnekleyelim: EQS aracınız ile düzenli olarak bir otoparka giriyorsunuz. Otoparkın girişi biçimsiz olduğu için aracın yükselmesi gerekiyor. Hyperscreen bu hareketi algılayarak, makine öğrenimi yöntemiyle ilerleyen günlerde size aracı yükseltmek için kendiliğinden sorabilecek.
Hyperscreen aynı tavsiyeyi her gün benzer saatlerde yaptığınız telefon görüşmeleri vb. için de yapacak. Fakat bu sistem dahilinde kullanıcı profilleri bulunduğu için, aracı farklı bir kişinin kullanması durumunda bu tavsiyelerin yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca güncel birçok Mercedes-Benz modelinde “Hey Mercedes” komutuyla kullanılan sesli komutların bu sistemde çok daha gelişmiş olacağı da belirtilenler arasında.
Mercedes-Benz Hyperscreen’i 2020 yılı civarında EQS adlı elektrikli amiral gemisi sedan modelde görmemizin ardından, bir süre sonra EQS’in SUV versiyonunda da görmeyi bekliyoruz. Son olarak EQS modelinin 2021’in sonlarında tanıtılmasının beklendiğini de söylemiş olalım. Daha ileri yıllarda da bu ekran sisteminin daha çok Mercedes-Benz modeline ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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