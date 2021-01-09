General Motors yeni logosunu tanıttı | Elektrikli araç vurgusu ön planda

General Motors yeni logosunu tanıttı. Detroit merkezli şirket elektrikli araçların üretimi ve satışı konusundaki kararlılığını göstermek için yeni bir logo çıkardı. Yumuşak mavi küçük harflerin ön planda olduğu logo “m” harfi ile aslında elektrik fişinin şeklini çağrıştırıyor.

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General Motors elektrikli araçları ön planda tutmaya devam ediyor

Özellikle son dönemde otomobil üreticileri tarafından elektrikli araç üretimi öncelikli duruma dönüşmüş durumda. Tesla araçları ve diğer üreticilerin elektrikli araçları piyasaya sürülmeye devam ediliyor. General Motors elektrikli araçlar konusunda daha iyi bir konuma gelmek ve rekabeti güçlendirmek adına logosunu değiştirerek büyük bir adım atıyor.

GM, logosunu en son 10 yıl önce düzenlemişti. Bu logo güncellemesiyle birlikte 113 yıllık şirket tarihindeki en büyük değişiklik gerçekleşti diyebiliriz. Kullanılan harflerin küçük olması ve m harfinin altında yer alan çizgiyle Ultium elektrikli araç bataryalarına bir gönderme yapılmış durumda. Şirket yakın zamanda Ultium elektrikli araç batarya platformunu duyurmuştu. Özellikle sosyal medya uygulamalarından aşina olduğumuz tarzda bir logo tasarımıyla bizleri karşılayan şirket mavi rengi ön planda tutuyor.

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Şirket yaptığı bu değişiklikle birlikte elektrikli araçlara olan bağlılığını sergilemek istiyor. Konuyla ilgili şirketin pazarlama müdürü Deborah Wahl şu şekilde bir açıklama yaptı: “Bu sadece 113 yıldaki beşinci logo değişikliği” dedi. “Ve muhtemelen 1964‘ten beri yaptığımız en ilerici şey.”

General Motors, Tesla’nın hisse tarafındaki yükseliği ve marka bilinirliğindeki artışı görerek bu taraftaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Attığı adımlarla yatırımcısına ve müşterilere elektrikli araçlar ve otonom araçlar kategorisinde kendisinin de söz hakkı olduğunu göstermek isteyen şirket 2025 yılına kadar 27 milyar dolar harcama taahhüdü veriyor. 30 yeni elektrikli aracı piyasaya süreceğini ve bunların çoğunluğunun Kuzey Amerika’da satışa sunulacağı da şirketin vaatleri arasında.

Bünyesinde Chevrolet, GMC, Cadillac, Vauxhall gibi markaları barındıran şirketten 2021 ve 2022 yıllarında da Cadillac Lyriq SUV ve GMC Hummer Ev modellerini tanıtması bekleniyor.