Türkiye ve Danimarka ortak yapımı yeni oyun projesi Providence, oyun dünyasında üretim ve katkı temelli yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Web3 ve yapay zekâ tabanlı oyun ekonomisi ile geliştirilen proje, oyuncuların yalnızca tüketici değil, aynı zamanda üretici ve paydaş olduğu yeni bir model sunuyor.

Türkiye ve Danimarka ortak yapımı Providence: Oyun dünyasında yeni bir dönem

Dynasty Studios tarafından geliştirilen Providence, “Proof of Contribution” (Katkı Kanıtı) adı verilen yenilikçi modelle dikkat çekiyor.

Bu modelde oyunun değeri sermayeden değil, topluluk katkısından doğuyor. Oyuncular, yalnızca oyun oynamakla kalmıyor; üretim süreçlerine katılarak ve katkıda bulunarak doğrudan oyun ekonomisinin bir parçası haline geliyor. Bu sayede oyun ekosisteminde dijital sahiplik, katkı ve ödül sistemi yeniden tanımlanıyor.

Küresel destekle geliştirildi

Dört yılı aşkın süredir geliştirilen Providence, arkasında güçlü bir yatırım desteği barındırıyor. Proje, Framework Ventures, CoinFund, IOSG Ventures, Dapper Labs, Avalanche, Bitscale ve Infinite Capital gibi uluslararası yatırım fonlarının yanı sıra, Türkiye’nin oyun sektöründeki en büyük başarı hikâyeleri olan Peak Games ve Gram Games yatırımcılarının da desteğini aldı.

Toplamda 16 milyon doların üzerinde yatırım alan Providence, Web3 ve yapay zekâ tabanlı oyunların geleceğine yön verecek küresel projeler arasında gösteriliyor.

İstanbul’daki lansmana büyük ilgi

Providence ekibi, geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen uluslararası lansman etkinliğinde oyunun erken erişim sürümünü tanıttı. Etkinlik, yatırımcılar, geliştiriciler ve oyun endüstrisinin önde gelen isimleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Providence, 2025 yılı içinde küresel lansmanını gerçekleştirerek oyunculara katkı ve sahiplik temelli yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Dynasty Studios: Türk girişimcilerden küresel bir başarı

Providence’ın arkasındaki ekip, iki ortağı Türk olan uluslararası bir yapıya sahip. Dynasty Studios’un kurucuları Ali Emek (CEO), Cem Ercan (COO) ve Juan Ortega Perez (CTO). 15 yılı aşkın PC oyun geliştirme deneyimine sahip ekip, bugün ABD merkezli bir yapı altında Türkiye ve Danimarka ofislerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, Web3 ve yapay zekâ tabanlı oyun ekonomisinin geleceğini küresel ölçekte şekillendirmeyi hedefliyor.

“Sadece bir oyun değil, katkı odaklı bir ekosistem”

Dynasty Studios CEO’su Ali Emek, projenin vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

“Providence, sadece bir oyun değil; oyuncuların katkısını merkeze alan, topluluk odaklı bir ekonomi modeli. Türkiye artık teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke. Biz bu dönüşümün oyun dünyasındaki temsilcilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.”

Providence, önümüzdeki aylarda küresel lansmanını gerçekleştirecek ve oyunculara gerçek sahiplik, üretim ve katkı temelli yeni bir oyun deneyimi sunacak.