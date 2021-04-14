Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP’ten 2 yıldız aldı!

Avrupa‘da satılan otomobillerin güvenliğini değerlendiren kuruluş olan Euro NCAP, en son güvenlik karnelerini paylaştı. Son test edilen araçlar Yeni Dacia Sandero, elektrikli VW ID.4 ve elektrikli Skoda Enyaq iV oldu. Fakat bu üçlü arasından en çok dikkat çeken ise yeni Sandero. Çünkü diğer iki aracın standart güvenlik ekipmanı ile 5 yıldız aldığı testlerde o, yalnızca 2 yıldız alabildi.

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Romanyalı üreticinin bir süre önce tamamen yenilediği Sandero, yetişkin güvenliğinde %70, çocuk güvenliğinde %72 ve genel toplam olarak 2 yıldız aldı. Aracın en çok puan kaybettiği yer ise yaya koruma ve güvenlik destek sistemleri. Bu kısımlardan sırasıyla %41 ve %42‘lik başarı oranına sahip. Tabi Euro NCAP’in derecelendirmesinin böyle olması gözünüzü korkutmasın. Çünkü aracın, sadece çarpışmalardaki koruması üzerinden bir puanlama yapılsaydı 4 yıldız almasının muhtemel olduğu söyleniyor. Son değerlendirme kriterlerinde elektronik destek sistemleri, yolcu güvenliği puanını arttırmada çok önemli bir hale geldi. Yoksa aracın, tabiri caizse “kağıt” gibi olduğu bir durum bulunmuyor. Test videolarındaki burulmaları ve hasarları gördüğünüzde siz de kötü olmadığına hak vereceksiniz. Fakat günümüzde bu yıldız sayısının, araç satışlarına oldukça önemli bir kriter olduğu da su götürmez bir gerçek.

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Euro NCAP: Dacia, fiyat kırmaya çalışırken güvenlikten ödün vermemeli

Euro NCAP Genel Sekreteri Michiel van Ratingen (Evet, adamın soyadında bile rate var), “Güvenlik konusunda her geçen gün büyük ilerlemeler kaydedilen bir dönemdeyiz. İstenmeyen durumların önüne, yüksek teknolojiler kullanılarak geçilmeye çalışılıyor. Dacia, kendi pazarını oluşturmuş ve ona yönelik çalışmalarını oldukça iyi yöneten bir şirket. Fakat iki yıldızlı bir değerlendirme, düşük maliyetli ürünler için bile oldukça düşündürücü bir sonuç. Kameralı sistemlerin olmayışı, pazara aykırı ve üzücü bir durum. Fakat bu durumun, Dacia’nın yeni güvenlik yönetmeliğine uyması için oldukça göze batan bir uyarı olduğunu düşünüyorum.” diyor.

VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV, değerlendirme sonuçlarıyla övgü aldı

Haberin başında da söylediğimiz gibi Dacia Sandero, VAG’ın iki elektrikli SUV modeli olan VW ID.4 ve Skoda Enyaq iV ile aynı zamanda test edildi. ID.4, yetişkin yolcu korumasında %93, çocuk yolcu korumasında %89, yaya güvenliğinden %76 ve güvenlik ekipmanlarından %85 puan aldı. Enyaq iV ise yetişkin güvenliğinde %94, çocuk güvenliğinde %89, yaya güvenliğinde %71 ve güvenlik ekipmanlarında %82 başarıya ulaştı.

van Ratingen, “Skoda ve VW, güvenlik konusunda nelerin yapılabileceğini açıkça gösteriyor. Müşterilerine sunabildikleri bu yüksek seviyedeki güvenlik için kendilerini tebrik ediyoruz.” dedi.

Yeni Dacia Sandero’nun özelliklerini kısaca hatırlayalım

2004‘ten beri satışta olan bir model olan Sandero, dünya çapında 2.1 milyonluk satış adedine sahip. Çıktığı ilk günden beri 2. nesil Clio‘nun mimarisini kullanan araç, en son neslinde Renault-Mitsubishi-Nissan Grubu‘nun CMF-B mimarisini kullanmaya başladı. Bu mimari, en son nesil Clio‘da da kullanılıyor.

Aracın motor seçenekleri 1.0 litrelik 3 silindirli (12 Valf) ünitelerden oluşuyor. Giriş seviyesinde 1.0 SCe 65 beygirlik motor, 5 ileri manuel şanzımanla satılıyor ve sadece normal Sandero‘da alınabilir. 1.0 TCe 90 beygirlik motor ise hem 6 ileri manuel hem de X-Tronic (CVT) şanzımanla alınabiliyor. Bu seçeneği hem Stepway hem normal modelde alabiliyorsunuz. Son seçenek ise sadece 6 ileri manuel ile satılan, fabrika çıkışı LPG’li 1.0 ECO-G 100 beygirlik ünite.

Yeni Sandero Ailesi‘nin diğer tüm ayrıntılarına ve fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Euro NCAP, Carscoops, Dacia, Motor 1 TR