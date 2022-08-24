Avusturyalı gizlilik kuruluşu Noyb, Fransız veri koruma yetkilisi CNIL’e Google’a karşı şikayette bulundu.

Gizlilik temeline göre Google, normal e-postalara benzeyen reklamlarla doğrudan pazarlama yapıyor. Gerçekten de Google, kullanıcılara üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içeren veya kendi hizmetlerini tanıtmak için e-postalar gösterir. Noyb’a göre, bu uygulama eGizlilik yönergeleri kapsamındadır ve bu nedenle kullanıcılar bu tür ‘postalara’ açıkça izin vermelidir.

Geçen yıl Avrupa Adalet Divanı ‘gelen kutusu reklamları’ hakkında karar verdi; bir reklam görsel olarak normal bir e-postaya benziyorsa, alıcının öncelikle bunun için açık izin vermiş olması gerekir. Bu durumda, bu tür reklamlara izin verilir.

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Noyb, Gmail’de söz konusu reklam mesajlarını spam olarak nitelendirdi ve şöyle yazdı: “Spam, izinsiz gönderilen ticari bir e-postadır. Ve bu yasa dışıdır. Spam, e-posta sağlayıcısı tarafından üretildiği için yasal hale gelmez.”

Şikayetin aslında Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés’e sunulmuş olması muhtemelen tesadüf değildir. Fransız gizlilik düzenleyicisi, bu tür durumlarda nispeten sık harekete geçen bir kuruluş olarak bilinir. Örneğin, CNIL daha önce tartışmalı çerez uygulamaları için Google ve Facebook’tan para cezası talep etti ve bu GDPR’yi ihlal edeceği için Google Analytics yasaklandı.