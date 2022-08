Popüler medya platformu Plex, üçüncü bir tarafın dahili sistemlerinden birine erişim sağladığını tespit ettikten sonra, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini istedi.

Tüm kullanıcılara gönderilen bir mesajda Plex, Salı günü veritabanlarından birinde “şüpheli etkinlik” keşfettikten sonra, şirketin bir bilgisayar korsanının e-postalar, kullanıcı adları ve şifreler dahil olmak üzere “sınırlı bir veri alt kümesine” erişebildiğini tespit ettiğini söyledi. E-postadan:

Aw crap, I’m pwned in a @plex data breach. Again. I can’t do anything to *not* be in a breach like this (short of not using the service), but a @1Password generated random password and 2FA enabled makes this a mere inconvenience rather than a genuine risk. pic.twitter.com/XetB3IGUh3

— Troy Hunt (@troyhunt) August 24, 2022