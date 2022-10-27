Popüler kod deposu hizmeti GitHub, dört yıl önce Microsoft tarafından 7,5 milyar dolara satın alındı. Şimdi, şirket kazanç toplantısında platform için yeni performans verileri yayınladı ve rakamlar oldukça büyük. GitHub’ın yıllık geliri, satın alındığı zamanki 200-300 milyon dolar seviyesinden 1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Microsoft, satın alma işleminden bu yana hizmet hakkında ilk kez bilgi verdi. “GitHub’ın geliştirici ruhu hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Microsoft CEO’su Satya Nadella konferans görüşmesinde yaptığı açıklamada, 90 milyondan fazla kişi artık herhangi bir bulutta, herhangi bir platformda yazılım oluşturmak için bu hizmeti kullanıyor.” dedi.

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Satın alma yılı olan 2018’e ait önceki rakamlar GitHub’da 28 milyon kişi olduğunu gösteriyordu. Kasım 2022 itibariyle bu miktar 73 milyona yükselmiştir.

Microsoft, GitHub’a çok fazla müdahale etmekten kaçınıyor. Başlangıçta, geliştiriciler arasında büyük teknolojinin hizmetin çalışma şeklini değiştireceği ve ücretsiz teklifleri azaltacağı yönünde bir korku vardı. Şimdiye kadar, platformun ücretsiz kısmı genişletmesi ve kodu açık tutmasıyla bunun tam tersi gerçekleşti.

GitHub nedir?

GitHub, Git adlı bir sürüm kontrol sistemini (VCS) barındıran bulut tabanlı bir hizmettir. Geliştiricilerin, ilerlemelerini ayrıntılı olarak takip ederken ortak projelerde işbirliği yapmasına ve değişiklikler yapmasına olanak tanır.

Kaynak: Techcrunch